"Продължаваме промяната": БНБ отказва да защити банковата система от хора в списъка "Магнитски"

Българската народна банка твърди, че е безсилна да защити банковата система на България от лица с наложени санкции по закона "Магнитски", като се оправдава с "липса на изрична нормативна регламентация" в националното законодателство. Това става ясно от отговор на БНБ на официално искане за информация от лидера на "Продължаваме промяната" Асен Василев за това как Централната банка следи за спазването на ограничителните мерки спрямо лицата, включени в списъка със санкции на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ, сред които е и лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски.

В писмото си Василев припомня прессъобщение на БНБ от 11 юни 2021 г., според което БНБ започва да прилага ограничителни мерки за такива лица при сделки и операции по Закона за мерките срещу изпиране на пари. Според съобщението на БНБ всички банки в страната с открити сметки и делови взаимоотношения с такива лица вече са предприели мерки, включително блокиране на сметки и карти, налагане на запори и закриване на сметки. Още: БОЕЦ: Пеевски официално е лидер на ДПС - писахме на САЩ и ДПС да влезе в "Магнитски"

Въпросите

Асен Василев иска информация конкретно за транзакции, извършени през българска банка в периода от 2021 г. досега, от сметки на лица от санкционните списъци или юридически лица, в това число партии, представлявани от санкционирани лица или в които санкционирани лица са материално отговорни лица (МОЛ). Той се позовава на публичната информация, че конкретната банка обслужва партията "ДПС – Ново начало".

Пита се дали БНБ разполага с информация за извършени банкови и картови транзакции, осъществени от 11 юни 2021 г. до настоящия момент, които са свързани с лица от санкционните списъци на OFAC или юридически лица (в т.ч. партии), управлявани от санкционирани лица или в които санкционирани лица са МОЛ. Също така се иска информация какви конкретни действия е предприела БНБ за наблюдение и контрол върху изпълнението на санкционния режим от страна на банката и останалите кредитни институции в България. Пита се също дали работата със санкционирани лица или юридически лица (в т.ч. партии), управлявани от санкционирани лица или в които санкционирани лица са МОЛ, създава допълнителни рискове за банковите институции, които работят с такива лица.

Отговорът

В отговора си БНБ обяснява, че в прессъобщението си е описвала само действащата правна уредба, в рамките на която БНБ и банките в страната отчитат последиците от ограничителните мерки, налагани от трети страни. Подчертава се необходимостта от национално законодателно решение, с оглед липсата на изрична нормативна регламентация. Още: Доган иска "ДПС-Ново начало" да влезе в списъка "Магнитски"

Също така БНБ посочва, че банките самостоятелно вземат решения по договорните си отношения с клиенти и оценяват риска съгласно Закона за мерките срещу изпиране на пари. Българската народна банка не е страна по тези отношения и няма правомощия да разпорежда откриване или закриване на сметки. По отношение на данните за наличности и операции по сметки БНБ отбелязва, че те представляват банкова тайна, достъпна само по реда на Закона за кредитните институции.

"Всичко това показва пълния отказ на Централната банка да защити банковата система в страната", категорични са от "Продължваме промяната". Според тях БНБ има достатъчно правомощия в рамките на надзорните си функции като регулатор на банковия сектор да издаде указания към банките да предприемат действия, които намаляват риска за парите на вложителите. "С отказа си да упражнява тези си правомощия БНБ де факто позволява на лица като Делян Пеевски, вкарани в санкционния списък "Магнитски" за корупция, да извършват всякакви операции в страната, застрашавайки по този начин засегнатите банки от въвличане в санкции и опасност от изпадане в несъстоятелност", допълват от партията. Още: Пеевски отвръща на ПП-ДБ за "Магнитски", иска да ги лиши от субсидия (ВИДЕО)

Припомняме, че през май тази година депутати от "Продължаваме промяната – Демократична България" внесоха предложения за законови изменения, с които санкциите по закона "Магнитски" да се прилагат и у нас. Целта е да се гарантира стабилността на финансовата система и държавата да излезе от сивия списък за пране на пари. Това беше и част от санитарния кордон около "ДПС – Ново начало". Законодателните текстове обаче бяха отхвърлени от управляващото мнозинство ГЕРБ, БСП, ИТН и "ДПС – Ново начало".