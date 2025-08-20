Пропадането на бивш №3 в света продължава: Водач в схемата на ATP турнир в САЩ отпадна още на старта

Пропадането на бившия номер 3 в световната тенис ранглиста при мъжете Стефанос Циципас продължава! Гръцкият тенисист Стефанос Циципас загуби от китаеца Бу Юнчаокете с 3:6, 2:6 във втория кръг на турнира по тенис на твърда настилка в Уинстън-Сейлъм (САЩ) от сериите АТП 250 с награден фонд близо 800 000 долара. Циципас бе водач в схемата и основен фаворит за титлата, но отпадна още на старта.

27-годишният грък отстъпи след 88 минути игра срещу 76-ата ракета в света. В третия кръг китаецът ще срещне аржентинеца Мариано Навоне, който надигра 16-ия поставен Маркос Хирон (САЩ) с 6:2, 6:2.

#76 Bu Yunchaokete wins back to back tour-level matches for the first time since february, defeats top seed Stefanos Tsitsipas (#28) 6-3, 6-2 to reach the last 16 in Winston-Salem.



That's Bu's first top 50 win of the year.



Tough to describe Tsitsipas' form. Tough to watch. pic.twitter.com/IIAm8Q6qQt — José Morgado (@josemorgado) August 20, 2025

Вторият в схемата Талон Грикспоор от Нидерландия също отпадна в тази ранна фаза след поражение от унгареца Мартон Фучович с 3:6, 6:4, 3:6. Защитаващият титлата си италианец Лоренцо Сонего, номер 5 в схемата, пък продължава напред след победа над Стефан Достанич (САЩ) с 6:3, 6:7(2), 7:6(3).

Само след няколко дни стартира основната схема на последния за годината турнир от Големия шлем - Откритото първенство на САЩ.

