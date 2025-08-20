Войната в Украйна:

Пропадането на бивш №3 в света продължава: Водач в схемата на ATP турнир в САЩ отпадна още на старта

20 август 2025, 10:58 часа 374 прочитания 0 коментара
Пропадането на бивш №3 в света продължава: Водач в схемата на ATP турнир в САЩ отпадна още на старта

Пропадането на бившия номер 3 в световната тенис ранглиста при мъжете Стефанос Циципас продължава! Гръцкият тенисист Стефанос Циципас загуби от китаеца Бу Юнчаокете с 3:6, 2:6 във втория кръг на турнира по тенис на твърда настилка в Уинстън-Сейлъм (САЩ) от сериите АТП 250 с награден фонд близо 800 000 долара. Циципас бе водач в схемата и основен фаворит за титлата, но отпадна още на старта.

Циципас загуби още на старта в Уинстън-Сейлъм

27-годишният грък отстъпи след 88 минути игра срещу 76-ата ракета в света. В третия кръг китаецът ще срещне аржентинеца Мариано Навоне, който надигра 16-ия поставен Маркос Хирон (САЩ) с 6:2, 6:2.

Вторият в схемата Талон Грикспоор от Нидерландия също отпадна в тази ранна фаза след поражение от унгареца Мартон Фучович с 3:6, 6:4, 3:6. Защитаващият титлата си италианец Лоренцо Сонего, номер 5 в схемата, пък продължава напред след победа над Стефан Достанич (САЩ) с 6:3, 6:7(2), 7:6(3).

Само след няколко дни стартира основната схема на последния за годината турнир от Големия шлем - Откритото първенство на САЩ.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Още спортни новини четете в Actualno.com!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Стефанос Циципас информация 2025
Още от Тенис
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес