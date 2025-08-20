Войната в Украйна:

"Мбапе настъпи съперник, а Реал получи дузпа": Съдийските полемики започнаха, Килиан отвърна на критиците с брутален дрибъл и силен мач (ВИДЕО)

Испанският колос Реал Мадрид започна новия сезон в Ла Лига с минимален успех над Осасуна с 1:0. Единственото попадение в срещата отбеляза Килиан Мбапе, който първо си спечели дузпа, а след това бе точен от бялата точка. Мбапе изигра много силен мач за "кралете" и собственоръчно извоюва победата за отбора, но отсъдената дузпа предизвика и първите съдийски полемики в Испания.

Имаше ли дузпа за Реал Мадрид срещу Осасуна?

"Мбапе буквално стъпи върху съперника си", гласят мнения в социалните мрежи, според които дузпата за Реал е била пресилена. Припомняме, че през миналия сезон имаше изключително много спорни съдийски решения в Ла Лига, като най-често "кралете" бяха отборът, който негодуваше и се смяташе за ощетен. Това дори доведе до смяна на шефа на съдиите в испанския футбол и назначаването на бивш шеф на съдиите в България.

Килиан Мбапе изнесе лекция на старта на сезона в Ла Лига

Иначе Мбапе затвори устите на критиците с играта си на терена. Той направи цели 8 дрибъла в двубоя срещу Осасуна, което е повече от всеки друг играч на Реал през миналия сезон, когато най-голям брой извършени дрибъли от един играч в рамките на един двубой бе 7. А един от дрибълите на Мбапе прикова вниманието на феновете, като французинът успя да покаже завидна техника, преодолявайки няколко играчи на Осасуна в средата на терена.

"Беше много важно за нас да започнем сезона с домакинска победа. Знаехме, че няма да е лесно. Осасуна имаше ясен план за действие и чакаха да направим грешка. През първото полувреме нямахме свободно пространство, но през второто бързо намерихме начин да вкараме. Имахме повече възможности и владеехме играта по-добре. Въпреки това сме доволни от победата и гледаме напред. Чувствам се страхотно, но основното е да помагам на отбора. В атака, в защита и останалото ще дойде", каза Мбапе след победата на Реал Мадрид над Осасуна.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
