За трагедията в Несебър и безводието: Премиерът с нови мерки и заповеди с неясен изход, срокове и отчетност

"Изключителна човешка трагедия, която ни кара нито да стоим равнодушни, нито безучастни по отношение ангажиментите на публичните власти за регулиране на тези процеси. Има човешка дейност, която не може да се покрие изцяло от регулаторни органи. Това не може да бъде обществено прието. Инцидент като този показа, че дори за дейности, които искат повече самоконтрол и отговорност от операторите на такива атракциони, трябва държавата да предприема действия по начална превенция за безопасността и намаляването на риска, както и последващ контрол."

Това обяви преди началото на правителственото заседание в сряда премиерът Росен Желязков по повод трагедията в Несебър със загиналото 8-годишно момче след падане от парашут. "Високо адреналинните дейности от зората на демокрацията съществуват - бънджита от мостове, делтапланери, парапланери, които са особено опасни при малолетни лица", обясни още министър-председателя.

"Това не засяга само атракционните по въздух, а и тези по вода и суша", каза Желязков и обяви, че е възложил на съответните министри и агенции да правят предложения за нова нормативна регулация за тези дейности, дори с риск "да бъдем упрекнати, че се намесваме там, където не ни е мястото".

Снимка: МС, архив

Безводието

По темата с безводието, особено това за питейно-битово снабдяване в област Плевен, премиерът обясни: "В МРРБ бяха проведени няколко срещи по темата, министърът възлага процедура по изготвяне на прединвестиционно проучване за изграждането на язовир "Черни Осъм" на пречиствателна станция за питейни води, на водноелектрическа централа и довеждащ водопровод. Общината ще преразгледа всичките си предложения по инвестиционната програма за съгласно Закона за държавния бюджет, като ще получи пълна политическа подкрепа от правителството да преструктурира тези предложения и да ги насочи преимуществено към изграждането на ВиК инфраструктура".

По думите му особено в летния период и предвид климатичните промени, намаляването на валежите, огромните загуби по амортизираната ВиК система и сезонното използване на вода за питейни нужди за непитейни цели създават тези проблеми. "Поемаме ангажимент да вложим административен и финансов ресурс по преодоляването на десетилетните слабости", обеща Желязков и нареди областния управител да свика кризисния щаб по темата, като трима министри ще бъдат командировани на място.

Анализи, анализи, анализи

С обявените мерки на правителството направи впечатление поредната инициатива на премиера да възлага анализи и доклади, да изисква министерски инициативи посредством още анализи и доклади и т.н. От месеци Желязков използва този тип инструментариум на изпълнителната власт, но след като дадена тема отшуми от публичното пространство, то липсва каквато и да е било отчетност по въдложените задачи от страна на министър-председателя към ресорни министри, агенции и дирекции.

За пример могат да послужат:

шумните мерки по отношение на необходимостта от закупуване на нова летателна техника за гасене на пожари и възложените доклади по темата в края на юли - без резултат близо месец по-късно;

и възложените доклади по темата в края на юли - без резултат близо месец по-късно; заканите за уволнения в ресорните дирекции и агенции по повод липсата на координация между институциите за пътната безопасност - цитат от 28 май 2025 г.: "Ако в рамките на един месец не се види значителна промяна, ще предложа структурна промяна в ТОЛ управлението, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", Пътна полиция и Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата". Три месеца по-късно т.нар. Координационен център по пътна безопасност все така не работи;

- цитат от 28 май 2025 г.: "Ако в рамките на един месец не се види значителна промяна, ще предложа структурна промяна в ТОЛ управлението, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", Пътна полиция и Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата". Три месеца по-късно т.нар. Координационен център по пътна безопасност все така не работи; скоростно изисканите проверки от министри по данните на скандално разследване на Антикорупционния фонд за картел и манипулации на свободния пазар на ток от дружества, свързвани с Христо Ковачки - Желязков на 6 юни 2025 г.: "След като имаме повече информация в подкрепа или опровержение на изнесеното от АКФ, ще информирам допълнително". Близо 75 дни явно не са достатъчни за събиране на информация.

