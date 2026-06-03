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Бит и изнасилен: Полицай, опитал се да глоби шофьор без книжка, пазен от началника му

03 юни 2026, 8:03 часа 903 прочитания 0 коментара
Снимка: Pixabay
Бит и изнасилен: Полицай, опитал се да глоби шофьор без книжка, пазен от началника му

Абсурден случай, при това завършил с обвинение и за жертвата, е станал в Русия. Това съобщава руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA. В случая става въпрос за инспектор от Тулун (Иркутска област) - той бива пребит и изнасилен по заповед на своя началник, защото се е опитал да постъпи правилно и да глоби шофьор без шофьорска книжка, който обаче ръководителят му е пазел, става ясно от историята.

Жертвата се казва Виктор Асхаев, той е инспектор от КАТ в Тулун - градът се намира в Сибир. Асхаев е подал оплакване в Главната руска прокуратура за корупция от страна на неговия началник и за "незаконно събиране на компютърна информация".

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Историята

Делото е образувано, след като колеги на Виктор са спрели шофьор без книжка, който им е казал, че "вече е разрешил въпроса" с началството им. Полицейският рапорт за случая "мистериозно" изчезва от базата данни и колата му е върната. След като инспекторите се опитват да повдигнат въпроса, Иван Кременски, началник на отдела на пътната полиция в Тулун, унищожава техния доклад и записа от видеорегистратора. В крайна сметка Виктор решава сам да започне разследване и моли един от колегите си да провери информацията за шофьора, за да я използва при подаване на жалба в Главната прокуратура.

След това Асхаев получавал заплахи в продължение на няколко месеца, целта на които е да го накара да забрави за случая, а колеги го предупреждавали, че Кременски лично уговаря свой колега от ФСБ (Иванов - името е променено) и неговия ръководител да изфабрикуват наказателно дело срещу него, за да го отстранят от служба.

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На 13 април 2026 г., докато Асхаев е на служба в Тулун, необозначен микробус спира до него и партньора му на магистралата. От микробуса излизат маскирани мъже с бронежилетки и нашивки "ФСБ". Сред тях е гореспоменатият служител от ФСБ. Виктор е задържан и отведен в сградата на Следствения комитет в Тулун. Там той е изправен при следовател Алина Зенкова, а служители от регионалното звено за специални части на ФСБ започват да искат паролата за телефона му и да упражняват насилие - главата на Асхаев е блъскана в шкаф и Зенкова настоява той да бъде изведен от кабинета ѝ, защото се страхува да не ѝ изпочупят мебелите.

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Асхаев е преместен в съседния кабинет. Иванов го ударил в корема и заявил, че го е направил, защото е говорил лошо за Кременски в телефонни разговори. След това Асхаев бил ударен в гърдите и лицето и започнал да губи съзнание. Служителите на ФСБ го заливали с вода, за да го държат в съзнание. Те обаче не успели да изтръгнат паролата на телефона на Виктор и тогава му съблекли дрехите и двама го хванали за краката, докато трети започнал да го изнасилва с пътна палка. На въпрос дали си спомня паролата, мъжът физически не бил в състояние да отговори, след което мъченията продължили. Той припаднал от непоносима болка.

Когато се свестил, Асхаев се видял облечен, а медицински екип били пристигнал да му помогне. Дали му хапче, инжекция и го накарали да подпише отказ от хоспитализация. Един от служителите на ФСБ ги помолил да му оставят спринцовка с лекарства и амоняк, за да продължи да го съживява. Медиците се съобразили и си тръгнали.

Накрая, пребитият Асхаев е принуден пред камера да заяви, че няма оплаквания срещу служителите на ФСБ, да подпише всички процесуални документи и да даде паролата си за телефона. След това е отведен във временен арест, където следовател Зенкова и държавният прокурор Потьомин го призовават да си признае вината или да остане в следствения арест. Никитин, ръководител на Следствения комитет в Тулун, също пристигнал и заплашил да скалъпи друго наказателно дело срещу него. Асхаев в крайна сметка е освободен под гаранция.

Според източник на ASTRA от правоохранителните органи, има разследване дали Виктор Асхаев е бил мъчен. Образувано е и предварително разследване срещу Зенкова. Наказателното дело срещу самия Асхаев не е прекратено. Прокурорско разследване за корупция в отдела не разкри нищо. Прави впечатление, че лекарите в градската болница в Тулун не са успели да регистрират дори половината от оплакванията на Асхаев, а главният лекар Елена Гусевская е отказала да удължи болничния му отпуск, позовавайки се на административен натиск.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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