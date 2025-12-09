FT: Русия подготвя атентати в Европа (СНИМКА)

Ръководителят на голяма европейска разузнавателна агенция заяви пред Financial Times, че се осъществява наблюдение върху руски агенти, които се подготвят за евентуален саботаж в Европа. По-конкретно, вниманието е насочено към пътни мостове, където вероятно се планира миниране. Руските агенти са се фокусирали върху железопътни линии на целия континент, твърди телеграм-изданието "Агенство". Мнозина в разузнавателните среди смятат, че действията на Русия са нещо повече от просто реакция на динамиката на конфликта с Украйна, пише FT. Най-важният въпрос е дали става дума за стратегическа ескалация, отбелязва изданието.

Полша заподозря още 4-ма украинци за жп саботажа, Киев и Варшава с общи мерки

Сериозна заплаха

Инцидентите, които преди година бяха характеризирани като „незначителни“ атаки на ниско ниво срещу уязвими европейски цели, сега се тълкуват като много по-сериозна заплаха, пише FT. За гранични държави като Полша вече е факт, че Русия се е превърнала в толкова голяма заплаха за цивилното население в Европа, колкото и ислямският тероризъм, който е основната грижа на разузнавателните служби на континента през последните две десетилетия, отбелязва изданието.

Още: Украйна изведе от строя руския терминал за втечнен газ в Темрюк, две трети от резервоарите изгорели (ВИДЕО)

Руските хибридни атаки, които са публично известни, са само върхът на айсберга, каза Киър Джайлс, експерт по Русия в мозъчния тръст Chatham House. „Все още има много неща, за които правителствата предпочитат да не говорят“, допълва и добавя, че „е безсмислено да се нарича това по друг начин, освен това, което е – война срещу Европа“.

Ответни мерки

В същото време европейските служители и законодатели се опасяват, че ответните мерки срещу руските хибридни атаки биха могли само да допринесат за целите на Москва. Оценката на възможните реакции на европейските държави на руските атаки „е много ценна разузнавателна информация. "И ако страната просто отпише случилото се като „хибридна война“, ограничавайки се до груб език, тогава Русия просто ще продължи да прави същото" за Русия, каза Джайлс.

Предвоенна фаза

Още: Война с Русия за възможна: Европа се тревожи

Настоящата ситуация в Европа съответства на средната „предвоенна“ фаза, описана в досиетата на чехословашката тайна полиция, запазени до голяма степен непокътнати в Прага, които дават представа за съветската концепция за саботаж от ерата на Студената война, коментира ситуацията и Даниела Рихтерова, кодиректор на Центъра за изследване на разузнаването в King's College London.

Русия наема украински деца за саботажи, понякога взривява бомбите в ръцете им: Под прикритие с BBC