Войната в Украйна:

Близки на жертвите от пожара в Кран Монтана при папата

15 януари 2026, 16:21 часа 283 прочитания 0 коментара
Близки на жертвите от пожара в Кран Монтана при папата

Папа Лъв XIV се срещна със семействата на жертвите от пожара в бар в швейцарския ски курорт Кран-Монтана, като заяви, че вярата може да помогне в “най-мрачните и болезнени моменти“.

Още: Минута мълчание и звън на камбани в памет на жертвите в Кран Монтана (ВИДЕО)

Ватиканът съобщи, че папата е приел на частна аудиенция около 20 близки на загиналите при трагедията от Нова година, при която живота си загубиха 40 души, а 116 бяха ранени. Срещата се проведе две седмици след инцидента.

“Не мога да ви обясня, скъпи братя и сестри, защо на вас и на вашите близки се наложи да преминете през такова изпитание. Съчувствието и човешките думи, които ви отправям днес, ми се струват крайно недостатъчни и безсилни“, каза папата на италиански език.

Още: След трагедията с 40 жертви в Швейцария: Собственикът на бара остава в ареста

Той подчерта, че “вярата, която живее в нас, озарява с незаменима светлина най-тъмните и най-болезнени моменти от живота ни и ни помага смело да продължим по пътя към целта си“, като добави, че “радостта отново ще се върне“.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

По-късно семействата ще се срещнат и с високопоставени представители на италианското правителство, сред които заместник-държавният секретар към кабинета на премиера Джорджа Мелони Алфредо Мантовано и министърът на правосъдието Карло Нордио.

Още: Фаталният бар в Швейцария, пламнал на Нова година, не бил проверяван в последните 5 г.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
жертви близки хора аудиенция папа Лъв XIV Кран Монтана
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес