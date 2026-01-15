Близки на жертвите от пожара в Кран Монтана при папата

Папа Лъв XIV се срещна със семействата на жертвите от пожара в бар в швейцарския ски курорт Кран-Монтана, като заяви, че вярата може да помогне в “най-мрачните и болезнени моменти“.

Ватиканът съобщи, че папата е приел на частна аудиенция около 20 близки на загиналите при трагедията от Нова година, при която живота си загубиха 40 души, а 116 бяха ранени. Срещата се проведе две седмици след инцидента.

“Не мога да ви обясня, скъпи братя и сестри, защо на вас и на вашите близки се наложи да преминете през такова изпитание. Съчувствието и човешките думи, които ви отправям днес, ми се струват крайно недостатъчни и безсилни“, каза папата на италиански език.

Той подчерта, че “вярата, която живее в нас, озарява с незаменима светлина най-тъмните и най-болезнени моменти от живота ни и ни помага смело да продължим по пътя към целта си“, като добави, че “радостта отново ще се върне“.

По-късно семействата ще се срещнат и с високопоставени представители на италианското правителство, сред които заместник-държавният секретар към кабинета на премиера Джорджа Мелони Алфредо Мантовано и министърът на правосъдието Карло Нордио.

