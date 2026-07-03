Войната донесе черни дни за Русия: Кризата с бензина повлича цялата икономика

От началото на годината украинските сили систематично атакуват руските рафинерии. Данните дотук показват, че от февруари до юни са били извадени от строя 9 от 10-те най-големи петролни рафинерии в Руската федерация - отървала се е единствено рафинерията в Омск, която е най-голямата в страната. Данните за производството на бензин в Русия също са красноречиви - през юни то е спаднало с една четвърт на годишна база, до 85 000 тона на ден. Тоест то не покрива вече и потреблението, което през активните летни месеци е над 110 000 тона дневно. Всичко това пише руският телеграм канал "Разумная Россия 2.0".

Ограниченията за продажби на бензин вече са в сила за над 40 руски региона. Кризата, разбира се, за момента най-силно се усеща от собствениците на автомобили и превозвачите, но съответно вече тръгва и по-нататък по веригата.

Страда не само шосейният транспорт. Източносибирското речно параходство, което годишно превозва 600 000 пътници и 2 милиона тона товари в Иркутска област и през езерото Байкал, също е трябвало да съкрати услугите си поради недостиг на гориво.

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Междувременно, както писахме, правителството изключи седмичната статистика за цените на бензина от федералния си план за отчетност в опит да скрие положението, което все по-бързо върви към катастрофа. Все пак дори и при скрити цифри, последните данни, публикувани от Росстат, пак показаха достатъчно от картинката - цените на бензина са се повишили с 3% за една седмица, което е най-голямото седмично покачване на цените от 20 години насам. "Колкото и да криете данните, портфейлите на руснаците все пак ще усетят удара", пише "Разумная Россия 2.0".

Русия вече внася бензин от чужбина

Иронията е, че Русия, една от най-големите износителки на петролни продукти в света до миналата година, започна да внася бензин по море от Индия. Самата Индия преди това бе увеличила покупките си на руски петрол до рекордните 2,66 милиона барела на ден. Тоест парадоксът е, че Русия сега е принудена да внася от Индия бензин, който е произведен в индийските рафинерии именно от руския суров петрол, който Москва преди това е изнесла. Нещо повече - индийският бензин съдържа 20% алкохол, което е два пъти над руския стандарт. Но Москва е изправена до стената и няма избор. Русия стигна дотук: Петролният гигант вече внася бензин от Индия

Освен от Индия Русия планира да внася до 400 000 тона месечно бензин и от други държави, на първо място от Беларус. Но в същото време заради голямото търсене цената на беларуския бензин АИ-92 за доставка до Русия също се е вдигнала с 6% за седмица, достигайки 127 000 рубли за тон, а от началото на май се е увеличила 1,8 пъти, съобщи "Комерсант".

Цените са солени

Цените на едро на бензина в европейската част на Русия са скочили до 130-140 хиляди рубли за тон. Цените на дребно също летят - литър бензин вече струва между 95 и 105 рубли. Производството на гориво през юни се е сринало с 25% заради украинските атаки - това са данни на Energy Intelligence, според които производството за юни е паднало до 3,91 милиона барела на ден, което е най-ниското ниво за повече от 20 години. Закъсненията в доставките от петролните депа пък са достигнали 2-3 месеца.

Властите, по стара съветска традиция, отричат

На този фон руските власти се правят на ни лук яли, ни лук мирисали. 💬 Вицепремиерът Александър Новак отрече да има проблеми на вътрешния пазар и заяви, че затруднения имало само на отделни бензиностанции.

Председателят на Съвета на федерацията (горната камара на руския парламент) Валентина Матвиенко пък заяви на 1 юли, че трябва да се спре с "драматизирането" на недостига на гориво - демек, проблем няма или ако случайно има, той не е нищо особено.

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Но "Разумная Россия 2.0" отбелязва, че истината е, че проблем има и той е сериозен. На практика Русия губи контрол върху цели индустрии и се връща към технологичните стандарти отпреди половин век. "Системата, изградена върху износа на суровини, се оказа критично уязвима от атаките срещу обектите за преработка на тези суровини. Вносът на бензин от Индия, който доскоро изглеждаше абсурден, сега е необходимост и показва, че кризата с горивата в Русия е преминала от остра фаза в хронична. Въпросът е: на каква цена и при какви стандарти ще е необходимо да се поддържа поне някакво подобие на нормално снабдяване?", пита руският канал.

Кризата тепърва започва

И може да продължи много месеци.

Ярослав Кабаков, директор на отдел "Стратегия" в руската инвестиционна компания ФИНАМ, още на 9 юни в свой анализ на сайта на компанията пише следното: "Най-тревожният момент е, че кризата едва сега започва. Сезонното търсене традиционно достига пик през август - септември, но признаци на недостиг и покачващи се цени се появиха още през юни."

И продължава: "За Централната банка на Русия това е особено тревожна ситуация. Горивото не е просто отделна стока. Покачващите се цени на бензина и дизела автоматично увеличават транспортните разходи, производствените разходи и инфлационния натиск върху цялата икономика. Именно от тези вторични ефекти Централната банка се опасява най-много."

Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI