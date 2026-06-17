"Боинг" от Сочи бедства над Черно море, друг самолет се разби в Подмосковието (СНИМКИ)

Продължават проблемите с руските самолети. Самолет, излетял от Сочи (където поначало от няколко дни има страхотни проблеми с полетите - вижте: Летището в Сочи стана капан за хиляди руснаци, заклещени с дни в самолетите. Украйна: "Свиквайте!" (СНИМКИ, ВИДЕА)), е подал сигнал за бедствие над Черно море. Става въпрос за Boeing 737-800 на руския нискотарифен авиопревозвач Smartavia, изпълняващ предимно вътрешни полети. Според руския телеграм канал Baza, самолетът, летящ за Архангелск, е предал код 7700, което е сигнал за спешен случай на борда. Самолетът е излетял от Сочи в 22:25 ч. и се намира над Черно море.

Същевременно пак същият телеграм канал съобщи и за друг инцидент с руски самолет, този път с фатален край. Катастрофата е станала днес в Московска област, където се е разбил лек самолет с двама души на борда, и двамата са загинали.

Според информацията, самолетът е прескочил пистата и е продължил към близката гора, след което се е запалил. Инцидентът се разследва.