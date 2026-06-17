Спорт:

"Боинг" от Сочи бедства над Черно море, друг самолет се разби в Подмосковието (СНИМКИ)

17 юни 2026, 23:41 часа 782 прочитания 0 коментара
Снимка: МЧС России
"Боинг" от Сочи бедства над Черно море, друг самолет се разби в Подмосковието (СНИМКИ)

Продължават проблемите с руските самолети. Самолет, излетял от Сочи (където поначало от няколко дни има страхотни проблеми с полетите - вижте: Летището в Сочи стана капан за хиляди руснаци, заклещени с дни в самолетите. Украйна: "Свиквайте!" (СНИМКИ, ВИДЕА)), е подал сигнал за бедствие над Черно море. Става въпрос за Boeing 737-800 на руския нискотарифен авиопревозвач Smartavia, изпълняващ предимно вътрешни полети. Според руския телеграм канал Baza, самолетът, летящ за Архангелск, е предал код 7700, което е сигнал за спешен случай на борда. Самолетът е излетял от Сочи в 22:25 ч. и се намира над Черно море.

Същевременно пак същият телеграм канал съобщи и за друг инцидент с руски самолет, този път с фатален край. Катастрофата е станала днес в Московска област, където се е разбил лек самолет с двама души на борда, и двамата са загинали.

Според информацията, самолетът е прескочил пистата и е продължил към близката гора, след което се е запалил. Инцидентът се разследва. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Самолетна катастрофа Боинг Русия Черно море Сочи Boeing 737 Boeing руски самолети руски самолет Подмосковие Московска област
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес