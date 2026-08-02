ООН изрази загриженост за разрушаването на сгради в Южен Ливан

ОН изрази сериозна загриженост за продължаващото разрушаване на сгради от страна на Израел в Южен Ливан, въпреки действащото примирие във войната с подкрепяната от Иран групировка "Хизбула", предаде агенция Франс прес. Още: Ново напрежение: Израел нарушавал суверенитета на Ливан

Мащабни нощни взривове

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Изявлението на Службата на специалния координатор на ООН за Ливан беше разпространено, ден след като израелската армия извърши мащабни нощни взривове в близост до замъка Бофор, включен в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху и министърът на отбраната Израел Кац заявиха, че армията е унищожила "терористични тунели в района на Бофор", използвайки приблизително 700 тона експлозиви. Ливанският президент Жозеф Аун определи взривяването като "изключително опасна ескалация" и "пряка заплаха за процеса, започнал в условията на рамковото споразумение", постигнато с Израел по време на преговорите с посредничеството на Съединените щати миналия месец.

За следващата седмица в Рим е насрочен новият кръг преговори за постигане на мир.

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