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ООН изрази загриженост за разрушаването на сгради в Южен Ливан

02 август 2026, 8:49 часа 676 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
ООН изрази загриженост за разрушаването на сгради в Южен Ливан

ОН изрази сериозна загриженост за продължаващото разрушаване на сгради от страна на Израел в Южен Ливан, въпреки действащото примирие във войната с подкрепяната от Иран групировка "Хизбула", предаде агенция Франс прес. Още: Ново напрежение: Израел нарушавал суверенитета на Ливан

Мащабни нощни взривове

Снимка: Getty images

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Изявлението на Службата на специалния координатор на ООН за Ливан беше разпространено, ден след като израелската армия извърши мащабни нощни взривове в близост до замъка Бофор, включен в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху и министърът на отбраната Израел Кац заявиха, че армията е унищожила "терористични тунели в района на Бофор", използвайки приблизително 700 тона експлозиви. Ливанският президент Жозеф Аун определи взривяването като "изключително опасна ескалация" и "пряка заплаха за процеса, започнал в условията на рамковото споразумение", постигнато с Израел по време на преговорите с посредничеството на Съединените щати миналия месец.

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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