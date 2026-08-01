Анализ: Русия и Украйна вървят към максимална ескалация, а това е опасно за целия свят

Руско-украинската война набира скорост и навлиза във фаза на максимална ескалация. Последиците от тази ескалация ще бъдат усетени дори от страни, които се опитват да запазят неутралитет, пише немското издание ZEIT. Както отбелязва авторът, ескалацията се засили особено през юли, когато двете страни значително засилиха взаимните атаки срещу пристанища и граждански кораби. Изданието изброява най-значимите удари, по време на които руснаците удариха няколко чуждестранни кораба близо до Одеса, убивайки чуждестранни моряци.

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Като цяло, според украински данни, Русия е извършила над 30 атаки срещу търговски кораби само през юли. В резултат на това морската търговия през черноморските пристанища на Украйна е почти напълно спряна. „Вече нито един кораб не преминава през украинския корабен коридор в Черно море – и това е точно в разгара на сезона на реколтата“, се посочва в изданието.

В същото време, както съобщава ZEIT, Украйна значително засили собствената си кампания от атаки срещу кораби, акостиращи в контролираните от Русия пристанища в Черно и Азовско море. Целта на тази украинска кампания, както отбелязва експертът по сигурността Кристиан Мьолинг, е да се нарушат доставките за окупирания Крим.

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Според Мелинг тези атаки се вписват в стратегията на Украйна да се защитава от Москва далеч отвъд бойното поле. Нефтопреработвателните заводи и маршрутите за доставки многократно са обект на украински атаки, което гарантира, че последиците от войната се усещат в самата Русия. Основната цел на Украйна обаче е да прекъсне снабдителните линии на Крим. „Това би било важно от военна гледна точка, тъй като би отслабило атаките от юг. Но преди всичко би било политически успех поради огромното значение на полуострова“, казва експертът.

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Изданието отбелязва, че след първоначалния успех на украинските атаки, Русия е отговорила с масирани удари по украинските пристанища. Оттогава не само пристанищните съоръжения, но и самите търговски кораби все по-често са обект на атаки. Москва твърди, че те се използват за снабдяване на украинските военни, но, както подчертава авторът, Русия не е предоставила доказателства в подкрепа на тези твърдения.

Значението на Черно море

Икономистът Андрей Сизов, специализиран в морската търговия в Черно море, смята настоящата ситуация за най-сериозната криза от началото на пълномащабната война. „Черно море е толкова важно за зърното, колкото Персийският залив е за петрола“, отбелязва експертът. Според него, ако фактическата блокада продължи, световните цени на зърното ще продължат да се покачват, а страните, зависими от вноса на храни, особено в Глобалния юг, ще пострадат най-много.

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Че атаките сега засягат интересите на по-отдалечени трети страни, беше демонстрирано от украинските удари по пристанището на Новоросийск. Каспийският тръбопровод, който транспортира петрол от Казахстан, завършва там. Номинално съоръжението няма връзка с руския петрол и се управлява от международен консорциум, включващ големи американски петролни компании. След атаката срещу четири петролни танкера износът от Новоросийск беше временно спрян в средата на миналата седмица.

Андрей Сизов смята, че е вероятно експлоатацията на този тръбопровод да е била тема на обсъждане и по време на посещението на украинския президент Зеленски във Вашингтон по-рано тази седмица. „Само дипломатически натиск може да спре настоящата ескалация“, убеден е икономистът. Той твърди, че Украйна е по-заинтересована от прекратяване на ескалацията на морската война, тъй като блокирането на износа на селскостопански продукти през Черно море представлява по-голям проблем за нея, отколкото блокирането на канала за износ на петрол през Черно море за Русия.

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Изданието отбелязва още, че Турция, която контролира черноморските проливи и поддържа контакти както с Киев, така и с Москва, наскоро призова за прекратяване на ескалацията и заяви готовността си да улесни нови преговори. „Въпросът обаче остава дали Анкара ще успее да убеди и двете страни поне да ограничат ударите“, заключава изданието.

Ескалацията на Русия в Украйна

В потвърждение на предупрежденията на експертите, днес стана ясно, че Русия е изстреляла през юли рекорден брой ракети срещу Украйна. Данните са от анализ на Франс прес, базиран на всекидневните съобщения на украинските военновъздушни сили.

Руската армия е използвала 376 ракети срещу Украйна през юли, което е над два пъти повече, отколкото през юни. Голямата част от тези атаки са били насочени срещу столицата Киев.

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Русия нанесе няколко масирани удара през юли, като най-смъртоносният беше през нощта на 2 юли, когато бяха убити най-малко 30 души. Освен това Русия е атакувала Украйна с 4956 дрона през юли, което е с 14% по-малко, отколкото през юни.