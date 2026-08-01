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Русия е изстреляла рекорден брой ракети срещу Украйна през юли

01 август 2026, 18:30 часа 1179 прочитания 0 коментара
Снимка: ДСНС України
Русия е изстреляла рекорден брой ракети срещу Украйна през юли

Русия е изстреляла миналия месец рекорден брой ракети срещу Украйна, сочи анализ на Франс прес, базиран на всекидневните съобщения на украинските военновъздушни сили.

Руската армия е използвала 376 ракети срещу Украйна през юли, което е над два пъти повече, отколкото през юни. Голямата част от тези атаки са били насочени срещу столицата Киев. Русия нанесе няколко масирани удара през юли, като най-смъртоносният беше през нощта на 2 юли, когато бяха убити най-малко 30 души. Освен това Русия е атакувала Украйна с 4956 дрона през юли, което е с 14% по-малко, отколкото през юни.

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Киев руски ракети война Украйна руски атаки
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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