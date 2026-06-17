Летището в Сочи стана капан за хиляди руснаци, заклещени с дни в самолетите. Украйна: "Свиквайте!" (СНИМКИ, ВИДЕА)

Около 100 полета са отложени, а хиляди пътници са принудени да спят на пода в залата на летището в Сочи без да получат информация кога ще могат да излетят, без храна и вода - такива оплаквания валят в социалните мрежи в Русия. При това част от оплакванията са, че на сайтовете на авиокомпаниите излизат съобщения за излетели самолети, но в действителност това не е така и хората продължават да са в очакване на летището. Няма официално обяснение от ръководството на аеропорта, нито от властите за причината за този хаос, но всъщност причината е ясна за всички - Сочи се намира в Краснодарския край на Русия, на брега на Черно море, и тук всекидневно необезпокоявани прелитат украински дронове и постоянно се обявяват предупреждения за атаки.

В един от случаите пасажери недоволстват, че техният полет 6641 Сочи-Новосибирск е трябвало да се състои още на 15 юни, но и до момента самолетът не е излетял. Пътниците са били откарани за кратко в хотел, но после са върнати обратно на летището. Куфарите им вече са били в багажното отделение, така че са разполагали само с ръчните си чанти. Авиокомпанията им е издала ваучери за храна за два дни, но в заведенията храната е свършила, става ясно от свидетелства на потърпевши пред "Осторожно, новости".

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Пътник на полет на авиокомпания "Победа" от Уфа до Сочи пък се оплаква, че така и не е могъл да стигне до местоназначението си. "Искаме да се обърнем към някого, защото летим вече от 24 часа. Първо кацнахме в Махачкала. След това трябваше да отидем до някакъв магазин. След това да продължим към Сочи. Но не кацнахме в Сочи. Върнаха ни и отлетяхме за Минералние Води. В Минералние Води ни дадоха хотел... Но не на всички! Осигуриха такъв само за семейства с деца. Нахраниха ни сутринта. Закараха ни до летището, качихме се на автобус. И след това ни изгониха. Просто искаме публичност. Никой не ни дава отговор кога ще тръгнем."

Жителка на Тюмен пък разказва, че не може да излети от Сочи вече 14 часа, не получава никаква информация и е принудена да харчи една купчина пари, за да си осигури поне минимални удобства в бизнес салона.

"Това е кошмар - да си в несигурност и безизходица. Най-лошото е, че не знаеш какво ще се случи след това. Не се оплаквам. Трябваше да наемем бизнес салона, за да се чувстваме комфортно с детето си. И трябва да го удължаваме на всеки три часа, да плащаме по 5500 рубли. Дотук платих вече над 10 000. Това е лудост!... На уебсайта пише, че самолетът ни вече е излетял. В действителност хората седят на пода."

"Някои хора живеят и спят тук с дни, горките деца. Отивам в общата зала. В шок съм. Сълзи ми текат от очите! Хората живеят, спят, ядат на пода. Паника, гняв, всички са уморени. Най-лошото е, че не знаеш кога ще свърши всичко. Няколко пъти обявяваха, че небето е затворено заради заплахи от дронове."

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Но дори да качат пътниците в самолета, това не означава край на проблемите, разказва друг пасажер, купил си билет за полет на "Аерофлот". По думите му, пътниците вече от 10 часа са на борда, но самолетът така и не получава разрешение да излети. Междувременно пътниците не получават храна. Някои са решили да пътуват с влак, купили са си онлайн билети, но не ги пускат да слязат от самолета.

В същото време украинци коментират воплите и оплакванията на руснаците в социалните мрежи с лаконичното: "Свиквайте!".

А в това време от управата на летището в официалния им канал в Telegram "Аэропорт Сочи" отчаяно продължават да твърдят, че всичко е под контрол и ситуацията се нормализира като ограниченията били премахнати в 8:25 ч. тази сутрин, и летището е успяло да обслужи 11 изходящи и 11 входящи полета.