Бой, шокови гранати и сълзотворен газ: Тежки сблъсъци между протестиращи и полиция в Сърбия (ВИДЕО)

Сръбската полиция е "разчистила“ кампуса на Университета в Нови Сад от студенти, преподаватели, граждани и медицински служители. Около сто метра от Ректората, на бул. „Цар Лазар“, са паркирани превозни средства на жандармерията и линейка. На място има стотици членове на жандармерията, съобщи телевизия N1. Същевременно от посоката на Ректората се чуват шокови бомби, а във въздуха се усещат сълзотворен газ и лютив спрей, което кара гражданите да се предпазват с шалове.

По-рано беше съобщено за сблъсъци между протестиращи и органите на реда пред Философския факултет, където също бяха употребени шокови бомби, лютив спрей и сълзотворен газ. Ескалацията се случи, след като сръбското вътрешно министерство съобщи, че е получило информация за намерения на участници в протеста в Нови Сад да нападнат полицаите, разположени пред Философския факултет и Факултета по спорт и физическо възпитание в града. Ведомството призова всички събрали се да спазват закона и да не проявяват агресия срещу органите на реда. „В противен случай полицията ще бъде принудена да реагира и да предприеме всички мерки, предвидени в закона, за защита на собствения живот, сигурността и за поддържане на стабилен обществен ред и спокойствие“, заявиха от силовото ведомство.

I would like to urge our friends and partners representing EU institutions, as well as EU officials, to think carefully about using the term "peaceful protests" when referring to current protests in Serbia in the future. I would also like to show them a clear example of police… pic.twitter.com/Z94Gyrx9X5 — Ana Brnabic (@anabrnabic) September 5, 2025

Сблъсъците дойдоха по време на протеста, провеждащ се под наслов „Сърбия, чуваме ли се?“. Причината за протеста, организиран от студентите, е нарушаването на автономията на Университета и присъствието на полиция в сградите на Философския факултет и Факултета по спорт и физическо възпитание.

Вече повече от 10 месеца Сърбия е обхваната от най-мащабните протести в своята история. Причината е срутването на козирката на гарата в Нови Сад на 1 ноември, при което загинаха 16 души. Протестиращите обвиняват режима на Александър Вучич за некачествения ремонт на козирката.

Police brutality in Novi Sad and this few seconds show everything. https://t.co/WVHvl4CEkr — Milos (@MilosNS1) September 5, 2025

Редица участници в протеста съобщиха за упражнено върху тях насилие от страна на органите на реда. „Никога не сме виждали нещо подобно, това не се случва никъде по света,“ казаха съпруг и съпруга, които се укриха в автомобила си, след началото на полицейската интервенция. Граждански активисти напомниха, че гражданите на Сърбия имат право, гарантирано от Конституцията и международните конвенции, да изразяват свободно своето мнение, да се събират и да протестират мирно и без страх от репресии. Телевизия N1 съобщи, че полицията е нападнала журналиста Емир Кариманович от портала 021.rs, докато той отразявал протеста.