Подкрепа от Унгария: Додик отново плаши с отделяне на Република Сръбска от Босна и Херцеговина

Милорад Додик е посетил Будапеща в четвъртък, където се е срещнал с унгарския външен министър Петер Сиярто и е присъствал на събитието „Сръбски дни - Месец на сръбската култура“. След срещата Додик изрази благодарност към Унгария за това, което той определи като внимание и разбиране. Той заяви, че е информирал Сиярто, че Върховният представител Кристиян Шмидт, когото той нарича „германски гражданин“, се опитва да отнеме собствеността и минералните ресурси на Република Сръбска.

Още: Отнеха дипломатическия паспорт на Милорад Додик

Додик е подчертал, че ще се противопостави на това и е предупредил, че ако развитието се окаже неблагоприятно за Република Сръбска, то тя може скоро да вземе решение за своята независимост. От своя страна, Петер Сиярто е посочил, че Унгария уважава народите, които избират своите лидери демократично чрез избори, и че подкрепя избраните лидери, включително Милорад Додик. Той е добавил, че суверенната политика може да се упражнява само без външни влияния или намеса и е заявил, че подобно влияние в Западните Балкани исторически е довело до дестабилизация. Той е заключил, че само гражданите на Република Сръбска могат да решат кой ще ги ръководи.

Остра реакция от Европа

Медиите съобщават за реакциите на международната общност на неотдавнашните изявления на Милорад Додик, който заяви, че ще поиска от Русия подкрепа за референдума за независимост на Република Сръбска /РС/, както и че ще поиска от Русия да наложи вето върху удължаването на операция „Алтея“ на EUFOR в Босна и Херцеговина в Съвета за сигурност на ООН. Мисията на ОССЕ в Босна и Херцеговина заяви, че сепаратистката реторика представлява сериозна заплаха за стабилността и единството на региона, противоречи на Дейтънското мирно споразумение и рискува да подкопае регионалната стабилност и постигнатия досега напредък.

Още: Додик отива в историята: ЕК призова за избори в Република Сръбска

Мисията на ОССЕ в БиХ също така подчерта значението на международните организации за сигурност като EUFOR и подчерта, че ОССЕ остава твърдо ангажирана със суверенитета, териториалната цялост и политическата независимост на Босна и Херцеговина. Служител на НАТО от щаба в Брюксел посочи, че НАТО подкрепя операция „Алтея“ на EUFOR в рамките на Берлинското споразумение и силно подкрепя удължаването на мандата на EUFOR в Босна и Херцеговина. Той заяви, че НАТО остава ангажиран с партньорството си с Босна и Херцеговина и задълбочава както политическия диалог, така и практическото сътрудничество със страната, включително чрез щаба на НАТО в Сараево.

Още: "Република Сръбска ще изчезне": Додик чертае мрачни сценарии