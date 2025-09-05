Илон Мъск може да стане трилионер

Илон Мъск може да стане първият в света трилионер, ако компанията "Тесла" постигне заложените за следващите 10 години финансови резултати. Управителният съвет е разработил план, който трябва да бъде одобрен от всички акционери.

Още: Кой ще бъде първият трилионер в света?

В момента Мъск държи 12 процента от капитала на създадената от него компания. Пазарната й стойност е около 1 трилион долара.

Още: След поредица провали: "Starship" на SpaceX с исторически успех (ВИДЕА)

Управленската програма предвижда увеличение на капитала до 8 и половина трилиона долара до 2035 година, а Мъск да придобие над 25 процента от акциите. Така богатството му ще нарасне до над 1 трилион долара.

Още: Мъск съди Apple и OpenAI заради изкуствения интелект