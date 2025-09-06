Окончателно: Тръмп подписа указа за преимунаване на Министерството на отбраната

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа указ, предвиждащ Министерството на отбраната да бъде преименувано на "Министерство на войната". По думите на републиканеца "това е послание за победа" към целия свят, съобщиха агенциите.

"Това е много по-подходящо име предвид света, в който живеем днес", каза американският лидер пред репортери в Овалния кабинет в присъствието на шефа на Пентагона Пийт Хегсет, който отсега нататък може да бъде наричан "министър на войната".

