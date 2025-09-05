Балканското военно сътрудничество се разширява: България има покана

Хърватия и Словения подписаха днес декларация за военно сътрудничество, която министърът на отбраната Иван Анушич нарече „нова глава“ в и без това отличните отношения в областта на отбраната между двете страни, съобщи хърватската медия "Индекс". Двете страни продължават с „по-широк обхват на сътрудничество“ и работят по „конкретни предложения“, които ще бъдат обсъдени още на оръжейния панаир през октомври в Любляна.

Военното сътрудничество на Балканите са разширява

На въпроса за сравнението на това споразумение с декларацията, която Министерството на отбраната подписа с Албания и Косово през март тази година, Анушич отговори, че „няма голяма разлика“ между тях.

"Министерството на отбраната е в контакт с България, която също би могла да се присъедини към тази инициатива, заяви Анушич.

Припомняме, че през беше сключен военен съюз в Белград от министрите на отбраната на Унгария и Сърбия Кристоф Шалай-Бобровницки и Братислав Гашич. Няколко дни по-късно все още действащият лидер на босненските сърби Милорад Додик обяви, че Република Сръбска в Босна и Херцеговина, ще се присъедини към "новия военен съюз". ОЩЕ: Новите военни съюзи на Балканите: Какви са целите и колко е опасно съществуването им?

Албания с мечта за дронове

През това време албанският премиер Еди Рама обяви, че страната му ще произвежда дронове, военна техника и превозни средства за целия святи че страната му ще бъде сила. Той даде интервю в предаването „Мнение“ по Clan TV, където обеща, че срещата на върха на НАТО, планирана за Албания през 2027 г., ще бъде обезопасена с дронове, произведени в Албания, предаде македонската медия "Вечер".

„Ще ви кажа следното: на срещата на върха на НАТО, която представлява най-високото ниво на сигурност в света, ще защитим района на Тирана с дронове, произведени в Албания. Не се притеснявайте. Дроновете няма да се разбият. Те ще бъдат произведени тук“, каза Рама. ОЩЕ: Скоро два завода на "Райнметал" у нас: Борисов открехна за преговори за трети за дронове (ВИДЕО)