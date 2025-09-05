Войната в Украйна:

Балканското военно сътрудничество се разширява: България има покана

05 септември 2025, 16:15 часа 428 прочитания 0 коментара
Балканското военно сътрудничество се разширява: България има покана

Хърватия и Словения подписаха днес декларация за военно сътрудничество, която министърът на отбраната Иван Анушич нарече „нова глава“ в и без това отличните отношения в областта на отбраната между двете страни, съобщи хърватската медия "Индекс". Двете страни продължават с „по-широк обхват на сътрудничество“ и работят по „конкретни предложения“, които ще бъдат обсъдени още на оръжейния панаир през октомври в Любляна.

Военното сътрудничество на Балканите са разширява

На въпроса за сравнението на това споразумение с декларацията, която Министерството на отбраната подписа с Албания и Косово през март тази година, Анушич отговори, че „няма голяма разлика“ между тях.

"Министерството на отбраната е в контакт с България, която също би могла да се присъедини към тази инициатива, заяви Анушич.

Припомняме, че през беше сключен военен съюз в Белград от министрите на отбраната на Унгария и Сърбия Кристоф Шалай-Бобровницки и Братислав Гашич. Няколко дни по-късно все още действащият лидер на босненските сърби Милорад Додик обяви, че Република Сръбска в Босна и Херцеговина, ще се присъедини към "новия военен съюз". ОЩЕ: Новите военни съюзи на Балканите: Какви са целите и колко е опасно съществуването им?

Албания с мечта за дронове

През това време албанският премиер Еди Рама обяви, че страната му  ще произвежда дронове, военна техника и превозни средства за целия святи че страната му ще бъде сила. Той даде интервю в предаването „Мнение“ по Clan TV, където обеща, че срещата на върха на НАТО, планирана за Албания през 2027 г., ще бъде обезопасена с дронове, произведени в Албания, предаде македонската медия "Вечер".  

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

„Ще ви кажа следното: на срещата на върха на НАТО, която представлява най-високото ниво на сигурност в света, ще защитим района на Тирана с дронове, произведени в Албания. Не се притеснявайте. Дроновете няма да се разбият. Те ще бъдат произведени тук“, каза Рама. ОЩЕ: Скоро два завода на "Райнметал" у нас: Борисов открехна за преговори за трети за дронове (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Словения Хърватия Албания дронове военен съюз
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес