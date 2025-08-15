Сблъсък за водите на Арда и сделка с България между опозицията и властта в Гърция

Гръцката опозиционна партия СИРИЗА настоява за окончателно и обвързващо споразумение с България за водите на река Арда. Това пише електронното издание "Agro24". "Докато правителството на Мицотакис се хвали с подписването на първите два от общо пет проекта за напояване по линия на публично-частно партньорство, финансирани от Фонда за възстановяване и устойчивост, то мълчи за многобройните разходи, тежестта върху държавния бюджет и таксите, които ще бъдат наложени на земеделските производители, липсата на дъжд и продължителната суша, съчетани с наболелия въпрос за съвместното управление на водите на река Арда с България", се казва в съвместно изявление на партията.

Критика и искания

"Това предизвиква отчаяние сред земеделските производители от регионалната администрация на Еврос, тъй като от шест години не са положени никакви грижи за изпълнението на необходимите проекти за съхранение на вода. Ниското ниво на изпълнение на Плановете за управление на речните басейни и Плановете за управление на риска от наводнения демонстрира безразличието на правителството към региона", става ясно от позицията.

От СИРИЗА напомнят, че, за да се напоява, първото и най-важно нещо е да има вода. "Необходимата инфраструктура остана на хартия, докато забавянията и бездействието доведоха до драстично намаляване на наличното количество вода. Неотдавнашната съвместна декларация между Гърция и България за доставката на вода от България за Гърция през следващите пет години остава празна буква, както се вижда от резултата, тъй като техническите детайли на това споразумение не са финализирани от компетентното министерство и така се оставят отворени критични въпроси относно неговото прилагане", става ясно от позицията.

От СИРИЗА са недоволни, че гръцкото правителство се занимава само с комуникационно управление на въпроса с празни съобщения, а България и Турция са продължили с допълнителни проекти за съхранение от своя страна, осигурявайки вода за своите фермери.

"Всъщност от турската страна беше обявено, че е постигнато споразумение, така че България да пуска вода по р. Марица, а не по р. Арда. Така че в Тихерос, Ферес и Пеплос се надяват, че тази вода ще достигне и до техния район, за да могат помпите да работят отново", заявяват от партията.

Какво е решението?

Трайното решение, според СИРИЗА, изисква инфраструктура за съхранение, подобрения на износените тръби, подмяна на електромеханично оборудване и ремонт на шлюзовия затвор на язовир Терапио, както и рехабилитация на язовирите Калива и Кефалис, които имат сериозни течове поради липса на поддръжка.

Липсата на функциониращи хидрометрични системи изостря трудността на управлението.

„Днес небрежността и бездействието на правителството се плащат със загубена реколта, срив на доходите и отчаяние за хиляди семейства в Еврос. От юли насам фермерите в региона предупреждават, че няма да има производство, тъй като няма инфраструктура. За съжаление, няма нито план, нито сила за преговори, нито желание за отчетност. И макар правителството да е наясно с мащаба на проблема, дискредитирането на парламентарния контрол е пословично“, категорични са от опозиционната партия.