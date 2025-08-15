ОАЕ осъдиха изказване на Бенямин Нетаняху за "Велик Израел"

Обединените арабски емирства осъдиха изявленията на израелския премиер Бенямин Нетаняху относно виждането за "Велик Израел", съобщи новинарската агенция на ОАЕ – WAM. В официално изявление Министерството на външните работи на ОАЕ категорично отхвърли тези провокативни коментари, които, според Емирствата, представляват явно нарушение на международното право и Устава на ООН.

ОАЕ подчертават, че отхвърлят всяка заплаха срещу суверенитета на арабските държави и призовават за прекратяване на подстрекателските изявления и действия от страна на екстремистки елементи в израелското правителство.

Министерството също така акцентира върху необходимостта от незабавно спиране на всички планове за заселване и териториална експанзия, които застрашават регионалната стабилност и подкопават възможностите за мирно съжителство между народите в региона.

