ОАЕ осъдиха изказване на Бенямин Нетаняху за "Велик Израел"

15 август 2025, 13:58 часа 296 прочитания 0 коментара
Обединените арабски емирства осъдиха изявленията на израелския премиер Бенямин Нетаняху относно виждането за "Велик Израел", съобщи новинарската агенция на ОАЕ – WAM. В официално изявление Министерството на външните работи на ОАЕ категорично отхвърли тези провокативни коментари, които, според Емирствата, представляват явно нарушение на международното право и Устава на ООН.

ОАЕ подчертават, че отхвърлят всяка заплаха срещу суверенитета на арабските държави и призовават за прекратяване на подстрекателските изявления и действия от страна на екстремистки елементи в израелското правителство.

Министерството също така акцентира върху необходимостта от незабавно спиране на всички планове за заселване и териториална експанзия, които застрашават регионалната стабилност и подкопават възможностите за мирно съжителство между народите в региона.

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Израел ОАЕ Бенямин Нетаняху война Израел информация 2025
