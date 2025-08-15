Войната в Украйна:

Епидемия от кожни заболявания в Газа

15 август 2025, 13:58 часа 320 прочитания 0 коментара
Епидемия от кожни заболявания в Газа

Газа е изправена пред широко разпространение на кожни заболявания заради тежка гореща вълна. Това съобщи директорът на болница "Ал-Шифа" Мохамед Абу Салмия, предаде Анадолската агенция, цитирана от БГНЕС. Абу Салмия подчерта, че високите температури, съчетани с остър недостиг на питейна вода, излагат на повишен здравен риск жители на всички възрасти в целия сектор, предаде местната преса.

ОЩЕ: Израел преговаря с 5 държави, за да пресели там палестинците от Газа

Болниците са в критично състояние

Той посочи, че болниците се борят да поддържат жизненоважни медицински уреди, защото доставките на гориво са спрени, което директно застрашава живота на пациентите и ранените. Междувременно медицинският персонал продължава да работи при тежки условия.

"Болниците са в критично състояние и невъзможността за работа на животоспасяващи уреди е катастрофална", заяви Абу Салмия, отбелязвайки, че израелската армия продължава да цели училища, болници и палатки на разселени хора. Той допълни, че хуманитарната катастрофа в Газа се задълбочава с всеки изминал ден.

ОЩЕ: Десетки загинали палестинци: Подготовка на израелска офанзива в Газа?

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

От октомври 2023 г. израелската армия, игнорирайки международните призиви за прекратяване на огъня, води жестока война в Ивицата Газа, при която са убити над 61 700 палестинци и е разрушена здравната система на региона.

ОЩЕ: Какво ще стане в Ивицата Газа, докато Тръмп си говори с Путин: Диана Хусеин в Студио Actualno (ВИДЕО)

През ноември миналата година Международният наказателен съд издаде заповеди за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху и бившия му министър на отбраната Йоав Галант за военни престъпления и престъпления срещу човечеството в Газа. Израел е изправен и пред дело за геноцид в Международния съд за правосъдие заради войната срещу анклава.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Ивицата Газа заболявания информация 2025
Още от Азия
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес