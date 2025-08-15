Епидемия от кожни заболявания в Газа

Газа е изправена пред широко разпространение на кожни заболявания заради тежка гореща вълна. Това съобщи директорът на болница "Ал-Шифа" Мохамед Абу Салмия, предаде Анадолската агенция, цитирана от БГНЕС. Абу Салмия подчерта, че високите температури, съчетани с остър недостиг на питейна вода, излагат на повишен здравен риск жители на всички възрасти в целия сектор, предаде местната преса.

ОЩЕ: Израел преговаря с 5 държави, за да пресели там палестинците от Газа

Болниците са в критично състояние

Той посочи, че болниците се борят да поддържат жизненоважни медицински уреди, защото доставките на гориво са спрени, което директно застрашава живота на пациентите и ранените. Междувременно медицинският персонал продължава да работи при тежки условия.

"Болниците са в критично състояние и невъзможността за работа на животоспасяващи уреди е катастрофална", заяви Абу Салмия, отбелязвайки, че израелската армия продължава да цели училища, болници и палатки на разселени хора. Той допълни, че хуманитарната катастрофа в Газа се задълбочава с всеки изминал ден.

ОЩЕ: Десетки загинали палестинци: Подготовка на израелска офанзива в Газа?

От октомври 2023 г. израелската армия, игнорирайки международните призиви за прекратяване на огъня, води жестока война в Ивицата Газа, при която са убити над 61 700 палестинци и е разрушена здравната система на региона.

ОЩЕ: Какво ще стане в Ивицата Газа, докато Тръмп си говори с Путин: Диана Хусеин в Студио Actualno (ВИДЕО)

През ноември миналата година Международният наказателен съд издаде заповеди за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху и бившия му министър на отбраната Йоав Галант за военни престъпления и престъпления срещу човечеството в Газа. Израел е изправен и пред дело за геноцид в Международния съд за правосъдие заради войната срещу анклава.