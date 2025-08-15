Бракът на Хари е приключил: Жест на Меган Маркъл издава съдбата им

Неотдавнашните събития около принц Хари засилиха интереса към брака му с Меган Маркъл и породиха опасения, че херцогът и херцогинята на Съсекс може да са пред развод. След като се оттегли от поста си в Sentebale, африканската благотворителна организация за деца и младежи, на която е съосновател, Хари се сблъска с обвинения в тормоз и расизъм в организацията. Въпреки че вътрешно разследване го оправда за най-сериозните твърдения, източници предполагат, че липсата на публична подкрепа от страна на Маркъл по време на спора е най-ясната индикация, че бракът на двойката може да се разпадне.

Снимка: Getty Images

"Меган обикновено не може да си държи езика зад зъбите, когато става въпрос за спорове, свързани с нея и Хари", казва вътрешен източник пред "Radar Online". "Но фактът, че тя запази пълно мълчание по отношение на благотворителния скандал с Хари, говори много за състоянието на брака им. Имаме съпруга, която явно не показва никакви признаци на подкрепа към съпруга си - това е най-големият знак, че нещата между нея и Хари са приключили."

Спорът за благотворителността остави трайно усещане за провал, примесен с привилегия, тъй като Хари, който се застъпва за уязвими деца, а след това изглежда, че ги изоставя, си навлича лош имидж. Въпреки това той изрази ангажимента си да продължи работата си, като предположи, че може да стартира нова инициатива в подкрепа на нуждаещите се млади хора в региона на Южна Африка, докато работи срещу болести като ХИВ и СПИН.

Снимка: Getty Images

Освен това кралският коментатор Аманда Плател подчерта значението на тихата позиция на Маркъл, като отбеляза: "Мълчанието на Меган казва всичко. Знам тъжния извод... за мен е толкова ясен токсичният край, който предстои". Плател изтъкна, че Маркъл се е съсредоточила върху собствените си начинания, включително лайфстайл предаването си "С любов, Меган", където Хари се появява само във второстепенна роля, въпреки че не се появява и нито едно от децата им.

Днес Маркъл изглежда е двигател на публичното присъствие на двойката, движейки се към имиджа на лайфстайл инфлуенсър в стил Марта Стюарт, докато влиянието на Хари е отслабнало, според докладите. Финансовият натиск допълнително задълбочава дисбаланса: имението им в Монтесито струва около 14 млн. долара, като месечните вноски по ипотеката са между 50 000 и 100 000 долара, а годишните разходи за охрана надхвърлят 2 млн. долара.

Плател описва 41-годишния херцог като "търговски токсичен" в контраст с нарастващия профил на Маркъл, която показва признаци на търговски нюх пет години след решението да се откаже от кралското семейство.

Даяна щеше да спре войната на принц Хари и Уилям

Снимка: Getty Images

Ролята на принцеса Даяна за формирането на живота на синовете ѝ продължава да е актуална десетилетия след трагичната ѝ смърт през 1997 г. Известна със състраданието си и отдадеността си на благотворителни каузи, Даяна работеше неуморно в подкрепа на уязвимите, като същевременно балансираше между напрежението на кралския живот.

Сега кралският биограф Андрю Мортън подчертава, че тя е щяла да бъде решаващ помирител между принц Уилям и принц Хари, чиито отношения са обтегнати след излизането на Хари от кралското семейство през 2020 г. "Даяна винаги казваше, че има две момчета по някаква причина - по-малкият ще бъде там, за да подкрепя по-големия в самотната задача като бъдещ крал", отбелязва Мортън, като настоява, че ръководното ѝ влияние е имало за цел да помогне на братята да се ориентират във всички трудности и предизвикателства.

Мнозина кралски коментатори твърдят, че ако беше жива, посредничеството ѝ би могло да запази по-тясната връзка между тях, като евентуално предотврати широко разгласения разрив, който сега определя отношенията им, пише "Marca".