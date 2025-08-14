Войната в Украйна:

Сърце, пълно с любов: Бесте Сабри е сгодена (СНИМКИ)

14 август 2025, 14:57 часа 0 коментара
Сърце, пълно с любов: Бесте Сабри е сгодена (СНИМКИ)

Чаровната журналистка Бесте Сабри, която предпочита да държи личния си живот далеч от светлините на прожекторите, издаде, че се е сгодила за любимия си - Айкут Рамадан. Телевизионната водеща съвсем скоро е казала голямто "да" на партньора си. Въпреки че не е от известните личности, които обичат да споделят всяка подробност за живота си, тя реши да се похвали на последователите си в социалните мрежи, като публикува пост с няколко снимки в компанията на Айкут. 

Публикацията на Бесте е придружена от трогателно послание, чрез което изрази щастието си и намекна, че хубавите събития тепърва предстоят. 

"Вечността започва сега. Благодарна съм за този красив нов етап. Сърцето ми е пълно", написа тя към публикацията си.

💍✨ Forever starts now. Grateful for this beautiful new chapter. 🤍 My heart is full. Bulgaria-Italy-Croatia-Bosnia and Herzegovina-Montenegro

Posted by Бесте Бети on Thursday, August 14, 2025

От кадрите разбираме, че романтичното предложение за брак тя е получила на красиво място сред природата, като дългият им маршрут на пътуване включва България, Италия, Хърватия, Босна и Херцеговина и Черна гора. Сред снимките можем да видим и близък кадър на годежния пръстен.

Кога ще бъде сватбата, засега остава неясно, но сме сигурни, че журналистката ще покаже избраната си визия за големия ден. 

Тв водещата и годеникът ѝ получиха много поздравителни коментари с пожелания за щастливи споделени моменти и здраве. 

За Айкут

Чаровната брюнетка не е говорила публично за новата си любов и не става ясно кога точно е започнала връзката ѝ с Айкут. Неговото име стана популярно у нас покрай брака му с дъщерята на Христо Стоичков Михаела. Айкут се запознава с Мика в Маями след раздялата ѝ с бившия ѝ партньор - актьора Иво Аръков. През 2016 година се ожениха, докато дъщерята на Стоичков беше бременна. Няколко години по-късно се разделиха, като имаше сериозни слухове, че причината е изневяра от страна на Айкут.

Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
годеж връзки Бесте Сабри Айкут Рамадан
