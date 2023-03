Борис Джонсън пак ще се кандидатира за депутат на вота във Великобритания

Бившият премиер и настоящ депутат отново ще се състезава за мястото в северозападен Лондон, което за първи път спечели през 2015 г.

Имаше предложения той да се премести в по-безопасен избирателен район като предишния в Хенли, Оксфордшър, където служи от 2001 до 2008 г., преди да стане кмет на Лондон.

Но неговият говорител каза пред Sky News: „Тази вечер комисията за избор на Ъксбридж и Саут Руислип прие отново Борис Джонсън за наш кандидат за парламента.

„Очакваме с нетърпение да продължим да работим заедно с него, за да дадем резултати на жителите и общностите в избирателния район, където той има силни връзки и участие.

„Неговият ангажимент да изгради нова болница Хилингдън за жителите на Ъксбридж и Южен Руислип остава в челните редици на работата му като наш местен депутат", предава още Sky News.

