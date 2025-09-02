Войната в Украйна:

Британец и турчин се сбиха в самолета: Кацнаха в Гърция

Полет от британския град Манчестър до турския град Анталия кацна аварийно в Солун, заради бой на борда, съобщи гръцкото издание Kathimerini. Инцидентът е станал в понеделник, а в основата бил 35-годишен британски гражданин. 

Според съобщения в медиите, 35-годишен британец е ударил с юмрук 41-годишен турски пътник. Не е ясно какво е провокирало нападението.

С опасност за безопасността на полета, капитанът извърши аварийно кацане на летище „Македония“ около 23:00 часа в понеделник.  

Местните власти арестуваха непокорния пътник при кацане. Жертвата продължи пътуването си, след като беше прегледана от лекар на летището.

Очаква се нападателят да се яви пред прокурор днес, като е обвинен в опасно възпрепятстване на движението, телесна повреда, неподчинение и нарушаване на обществения ред. ОЩЕ: Наложи се извънредно кацане: Пътници се биха като животни в самолета (СНИМКА)

