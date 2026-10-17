Британски главнокомандващ: Трябва да се подготвим за жертвите, които ще трябва да направим в името на отбраната ни

Британците скоро ще се изправят пред „откровен разговор“ за жертвите, които ще са необходими да направят, за да сложат като приоритет отбраната и сигурността на страната. За това предупреди началникът на британската армия. Генерал сър Роли Уокър заяви, че „войнишката служба“ се е завърнала в националното съзнание и че дните, в които страната не е трябвало да мисли за водене на война, са отминали.

Той направи тези забележки, обръщайки се към 700 войници в гарнизон Катърик, съставени от 1-ва британска дивизия, леките, високо готови глобални сили за реагиране на армията. „Не знаехте това, но нашата нация ще се нуждае от вас. Имаше време, когато нашата нация не искаше да мисли за време, когато ще се нуждае от войници, които да се бият във война. Но както всеки, който изучава траекторията на световните дела и геополитическата система, в която нашата нация се намира и процъфтява, ще осъзнае, че в момента в света има изключителна опасност. И воинската служба се завръща в психиката на нацията“, заяви той.

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Коментарите на генерала дойдоха, след като ново проучване на общественото мнение показа, че половината от населението на Обединеното кралство при никакви обстоятелства не би отишло на война за Великобритания.

🇬🇧 Are Britons ready for the sacrifices needed to strengthen national security? Speaking to soldiers in Catterick Garrison the head of the British Army warns Britons must face a “frank conversation” about the sacrifices needed for defence and security🔗https://t.co/qURbTRxQzy https://t.co/OAiJLjNOQI — BFBS Forces News (@ForcesNews) October 15, 2026

Обръщайки внимание на това, което се превръща в основна дилема за министрите – как да се финансират отбраната, която да отговори на заплахите, пред които е изправена Великобритания – генерал Роли предупреди, че ще трябва да има жертви и че е работа на политиците да обяснят това на обществеността. Висши военни ръководители, включително началникът на Щаба на отбраната, главен маршал на военновъздушните сили сър Рич Найтън, все по-гласовито говорят за ролята на обществеността в противодействието на заплахите.

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„Те ще се опитат да обяснят на нашите граждани, че те трябва да се съгласят на жертви, за да дадат приоритет на отбраната и сигурността“, каза генералът. „И след това ще помолят тези граждани, за които ние не сме непременно на преден план в съзнанието им, че и те трябва да играят роля в отбраната и сигурността на тази страна“, добави той.

„Те трябва да разберат какво правим за тях, трябва да се съгласят да ни позволят да го направим – което означава жертви от тяхна страна – и в крайна сметка ще ни е нужно да ни подкрепят, да подкрепят вас, да направите единственото нещо, което вие правите, което никой друг не може да направи, а именно да поведете битката срещу врага“, обърна се главнокомандващият към военните.

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Сред личния състав, слушащ генерала, бяха войници от Парашутния полк и множество други части, които заедно съставляват 1-ва (британска) дивизия – част от сухопътните сили на армията. Обръщайки се към основната им задача да победят враговете на Обединеното кралство, сър Роли каза, че от тях зависи да постигнат това, когато му дойде времето.

„Според мен няма друга среда, в която тежестта на бойните действия да е изцяло върху плещите на нашите най-неопитни и млади войници, отколкото в нашите сухопътни сили. И гледам към вас, защото върху вас ще лежи защитата на тази нация, ако в крайна сметка бъдете призовани да се биете“, заяви той.

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През септември министърът на отбраната Уес Стрийтинг заяви пред делегатите на конференцията на Лейбъристката партия в Ливърпул, че увеличените разходи за отбрана са свързани с „избори и компромиси“. „Знам, че по-големите разходи за отбрана идват с избори и компромиси, но нашите критици отдясно трябва да разберат, че не правиш страната си по-силна, като правиш хората ни по-бедни“, заяви тогава той.

Предшественикът на Стрийтинг като държавен секретар по отбраната, настоящият канцлер Джон Хийли, ще изложи плановете си за разходи в бюджета, насрочен за 28 октомври. Въпреки че анкета на Ipsos установи, че половината от британците не биха желали да се бият в конфликт, тя също така установи, че повече от половината от населението подкрепя увеличаване на разходите за отбрана. От тези, които подкрепят увеличението, 37% казват, че финансирането трябва да дойде от други държавни бюджети, докато 36% подкрепят увеличението на общото данъчно облагане.