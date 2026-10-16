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Радар за икономика: Най-важните новини на 16 октомври 2026 г.

16 октомври 2026, 23:00 часа 2079 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Радар за икономика: Най-важните новини на 16 октомври 2026 г.

Редакционният екип Ви представя най-важните икономически новини от изминалия ден, 16 октомври 2026 г.

Планът на кабинета "Радев" за Бюджет 2027: Скромен ефект от по-ниските разходи, приходите падат като дял от икономиката

Правителството на Румен Радев се похвали с план за "трайно оздравяване на публичните финанси, ограничаване на държавните разходи, свиване на бюджетния дефицит и намаляване на размера на нов дълг спрямо предходните години, без промяна на основните данъчни ставки". Според Министерството на финансите това е заложено в Проекта на бюджетен план на Република България за 2027 година, който беше официално изпратен на Европейската комисия и на Еврогрупата.

Още: Планът на кабинета "Радев" за Бюджет 2027: Скромен ефект от по-ниските разходи, приходите падат като дял от икономиката

България в Топ 3 по инфлация в ЕС: Поскъпването се ускори през септември

Годишната инфлация в България, измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени, се е ускорила до 5,6% през септември спрямо 5% през август, показват публикуваните данни на Евростат. Това е третото по големина равнище в Европейския съюз след Румъния с 6,5% и Литва - с 6,1%. На месечна база потребителските цени в България са останали без промяна. През септември 2025 г. годишната инфлация в страната е била 4%.

Още: България в Топ 3 по инфлация в ЕС: Поскъпването се ускори през септември

Снимка: БГНЕС

Еврото с нещо рядко срещано напоследък: За втори пореден ден върви в същата посока

Откакто на 12 октомври еврото слезе на най-ниските си равнища, записвани от 16 май 2025 г. насам, и курсът падна до 1,1154 спрямо щатския долар, единната европейска валута изпитва трудности да стабилизира курса си. Два дни след антирекорда за последната година и половина еврото отново беше близо до него, но вече два поредни дни успява да върви нагоре, прескачайки психологическата граница от 1,12 спрямо американската валута.

Още: Еврото с нещо рядко срещано напоследък: За втори пореден ден върви в същата посока

Апокалипсис чака и България, ако кризата в Черно море продължи: Кораби спрели да идват в пристанищата ни

Апокалиптичен сценарий чака и света, и България, ако безопасността на корабоплаването в Черно море не бъде гарантирана. Корабите вече отказват да идват в българските пристанища и така страната ни е изправена пред опасността да не може да изнесе 5 млн. тона зърно, за което друга алтернатива няма. От друга страна, 50% от световната търговия с пшеница минава през Черно море, което е заплаха и за международния баланс. Това заяви Илия Проданов, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите.

Още: Апокалипсис чака и България, ако кризата в Черно море продължи: Кораби спрели да идват в пристанищата ни

Тръмп и руският "сенчест флот" пак влияят на цената на петрола

Цените на петрола отбелязаха леко понижение в петък сутринта, 16 октомври, докато инвеститорите преценяват рисковете в Близкия изток и възможните мерки на САЩ за облекчаване на ограниченията върху руския „сенчест флот“ от танкери, пренасящ нефт и заобикалящ санкциите. Фючърсите на суровия петрол тип „Брент“, който е референтен за Европа, спаднаха със 73 цента до 105,19 долара за барел към 9:20 ч. българско време. Фючърсите на американския суров петрол WTI отбелязаха понижение със 70 цента до 97,27 долара за барел.

Още: Тръмп и руският "сенчест флот" пак влияят на цената на петрола

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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