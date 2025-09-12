Британският външен министър ще посети Киев

Британският министър на външните работи Ивет Купър ще бъде на посещение в Киев – първото ѝ задгранично пътуване, след като пое поста. Купър трябва да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски и други високопоставени украински представители, пред които ще потвърди подкрепата на страната си за отбраната на Украйна срещу руската агресия, се казва в изявление на правителството.

"Сигурността на Украйна е от решаващо значение за сигурността на Обединеното кралство", заяви Купър в изявление.

Допълнителният пакт за финансиране – част от по-рано обещаната програма, стартирала през юни, включва отпускането на 100 млн. британски лири за хуманитарна помощ за жителите край фронтовата линия и още 42 млн. лири за възстановяване и предпазване на енергийните системи, които често са обект на руските удари.

Посещението на Купър в Киев идва на фона на повишено напрежение след нахлуването на руски дронове във въздушното пространство на Полша, която е член на НАТО преди два дни.

В сряда Великобритания обяви плановете си да започне масово производство на украински дронове-прехващачи, които ще помогнат за противодействието на руските ракетни атаки и атаки с безпилотни летателни апарати като част от по-широките усилия за съвместно производство в областта на отбраната между Обединеното кралство и Украйна.