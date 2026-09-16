Британското разузнаване разкри ирански кибершпионаж

Иранска кампания за кибершпионаж, целяща кражба на чувствителни данни от мишени по целия свят, е разкрило британското разузнаване, съобщи Sky News. Сред мишените са били дисиденти, активисти и журналисти. Ирански "киберсубекти" са използвали шпионски софтуер за събиране на информация, като например екранни снимки и история на съобщенията. Британските служби са разкрили схемата в сътрудничество със съюзници от САЩ и Нидерландия.

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Съобщава се, че са наблюдавали как ирански държавни хакери се опитват да подмамят набелязаните лица да изтеглят софтуер, способен да проследява движенията им.

Киберпрестъпниците също така са се представяли за познати на жертвите в платформи като WhatsApp, изграждали са доверие и след това са използвали шпионски софтуер за кражба на чувствителна информация. Шпионският софтуер позволява на нападателите да крадат данни за контактите на жертвата, включително имейли и съобщения в социалните мрежи, посочват от Националния център за киберсигурност.

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Софтуеърът също така дава възможност за заснемане на съдържанието на екрана и достъп до микрофона на устройството. Нападателите често са адаптирали подхода си спрямо конкретните мишени.