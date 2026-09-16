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Ще има ли съд? Скандал с лични данни по нова история със сексуално насилие по случая "Петрохан"

16 септември 2026, 6:38 часа 911 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Ще има ли съд? Скандал с лични данни по нова история със сексуално насилие по случая "Петрохан"

Срещи с малолетно момиче и опит на Ивайло Калушев да го приобщи към групата му се приписват в съдебно-психиатричната експертиза като основна причина, довела до трагичния край в хижа "Петрохан" и под връх "Околчица". Скандалното в случая - експертизата в цялост изтече първо в сайта на Валерия Велева "Епицентър" и в ПИК. Става въпрос за 152 страници - проверка на Actualno.com показа, че специално момичето е посочено с инициали - ОЩЕ: "Тая мерзост минава нови граници": Полина Паунова с коментар за изтекли експертизи по случая "Петрохан"

Припомняме, че преди два дни от прокуратурата изрично казаха, че дават експертиза на близките на шестимата загинали в случая "Петрохан-Околчица" чак сега - ОЩЕ: "Петрохан-Околчица": Шест жертви, но револверът на жълтия пиар не спира да гърми

Относно случая с изтеклата експертиза, председателят и основател на АЕЖ (Асоциацията на европейските журналисти) Мария Черешева изрично написа следното в личната си страница във Facebook: "Незаконно е по силата на Закона за закрила на детето и родителите имат пълното право да заведат дела срещу отговорните за това безобразие". "С някои колеги знаехме част от съдържанието на експертизата на базата на собствени проучвания и не го споделяхме по етични причини, надявайки се, че рано или късно прокуратурата и МВР ще изнесат заключенията си по структуриран и обоснован начин. Е, видяхме какво стана и то е абсолютно потресаващо", добавя тя

Срещите на Калушев с непълнолетно момиче

Според описаното в експертизата, което беше представено от БНТ и bTV поне без да се разкриват никакви лични данни, дори инициали, през 2023 г. в Италия 11-годишно момиче се запознава с кръга около Ивайло Калушев. Експертизата я определя като емоционално уязвима и отбелязва, че това е предизвикало интереса на Калушев. Две години по-късно момичето отново се среща с групата след преживян емоционален срив. През ноември миналата година според експертизата Николай Златков започва настойчиво да я кани в хижа "Петрохан". Говори ѝ за духовни практики и за специална връзка с Калушев. Била уверявана за групата, че това са "единствените хора, на които тя може да има пълно доверие, че животът в града е една пълна илюзия и че децата не принадлежат на родителите си".

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През декември момичето започва да посещава хижата. Първоначално с разрешението на баща си, но постепенно престоят ѝ става все по-продължителен. Това обяснява бащата пред разследващите.

"Калушев ѝ е обяснил, че ако тя иска да се качи при тях за по-дълго, тя трябвало да го слуша на 100% и да прави каквото той ѝ казва. Говорил ѝ е за неща, свързани с магия и рейнджърската им част, с която се занимавали", се посочва в експертизата.

И още от данните в документа – момичето настоявало пред баща си да остане по-дълго време в хижа "Петрохан" и заплашило със самоубийство, ако не ѝ разреши. Това е била "червена лампа" за бащата, който заподозрял, че става нещо лошо.

Следва пътуване с момичето, Ивайло Калушев, Николай Златков и Алекс Макулев до къщата в село Българи. След това момичето разказва на баща си, че на 28 януари е станало жертва на сексуален инцидент. На следващия ден детето е поискало да се прибере и разказва на баща си за случилото се.

И още от твърденията в експертизата – Калушев се среща с бащата на момичето. Прави опит да разкаже версията си, като обяснява, че момичето лъже. Бащата обаче не приема версията на Калушев и прекъсва комуникация с него. Започва да говори за проверка и намеса на полицията. Именно тук експертите виждат преломния момент за последвалата криза, защото Калушев вече е изправен пред опасността информацията за случилото се да бъде разкрита.

Според експертизата друга причина за срива, предизвикал действията на Калушев и групата му, са значително намалелите средства по сметките им. Няма данни за трудов стаж на Ивайло Калушев или каквито и да е професионални ангажименти, с които да е осигурявал издръжката си през годините. Според банкови извлечения на негови сметки, той е придобивал и похарчил значителни суми, надхвърлящи 4 милиона лева. Малко преди края Калушев не е разполагал с достатъчно финансови средства, като експертите отчитат осезаем спад на постъпленията през 2025 г. и изчерпване на средствата по индивидуалните и свързаните сметки, твърдят разследващите.

Припомняме, че на 1 февруари, малко преди 20:00 часа, майката на Ивайло Калушев получава това електронно съобщение от сина си: "Нищо от това, което ще чуеш, не е вярно, дори и частичка, но нямаме никакви сили повече да се борим с тази кочина... То не е причината, то е просто капката, която преля за всички нас чашата, поредният искрен опит да помогнем на едно болно дете – момиче е, в твоя чест :))) Прости ми, благодаря ти от сърце и когато намериш сили (по-скоро е по-добре), просто си насочи мисълта към мен и ще ме намериш. Този свят е един много стабилен сън. Няма смисъл да го превръщаш в кошмар. Направи напук и виж вътре в себе си и се усмихни. Обичам те много. Бъди свободна".

4 минути по-късно тя му отговаря. Пита го дали е жив, казва "не ме побърквай" и го моли. Съобщението остава без отговор.

Жестоки критики

Близките и родителите на загиналите остро се противопоставиха на версиите и твърденията на разследващите и ги определиха като свободно съчинение. "Груба грешка е, защото не може ти в национален ефир да излезеш, в желанието си да отговориш на определени обществени очаквания и нагласи, да кажеш, че да, ние сме събрали един много голям обем от доказателства, ама за съжаление 12 експертизи, които са ключови, включително и първата ситуационна, която е за хижата, не е изготвена. И да правиш умозаключения, че няма външна намеса", коментира Димитър Марковски, адвокат по наказателно право.

"Тази експертиза сама по себе си не може да е 100% доказателство. Тя трябва да е свързана интердисциплинарно с другите експертизи, които все още не са приключили", посочва д-р Веселин Герев, психиатър.

Предвид държанието на Росен Йорданов на пресконференцията - а той е привлечен като експерт в психиатричната част, публикуваме и позиция на д-р Владимир Сотиров как би трябвало да работи експерт по такъв случай: "...Друго задължително професионално поведение е афективният неутралитет, неангажирането на вещото лице с емоции към лицето за освидетелстване и към свързаните с него лица. Експертът психиатър/психолог при освидетелстването и оформянето на експертното заключение трябва много внимателно и стриктно да контролира и да минимализира своя неизбежен контрапренос, независимо какъв е преносът на клиента и околните. Експертът не си позволява, а и законът забранява у него да възникнат каквито и да е емоционални нагласи към лицето за освидетелстване или свързаните с него хора, нито позитивни към жертвите на престъпление, нито негативни към криминално проявилия се индивид. Дори нещо повече, ако не е в състояние да овладее такъв интензивен контрапренос, вещото лице следва да си направи отвод."

Велинов, В., Кирилов, Г., Професионалната роля на експерта на психичното състояние. Българско списание за психиатрия, 2025; 10(3): 40-47"

Към момента на базата на тези експертизи могат да се изграждат хипотези, а не заключения, защото прокуратурата все още не разполага с всички факти и обстоятелства по разследването.

Какво се знае още по разследването: 

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