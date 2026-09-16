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Зеленски разкри: Русия изпрати два пъти дронове край моя самолет в Молдова (ВИДЕО)

16 септември 2026, 0:52 часа 490 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
Зеленски разкри: Русия изпрати два пъти дронове край моя самолет в Молдова (ВИДЕО)

Русия е опитала да насочи дронове към неговия президентски самолет два пъти по време на скорошни пътувания през Молдова. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за CBS News.

"В Молдова моят президентски самолет беше там и точно затова атакуваха именно в молдовското въздушно пространство“, заяви Зеленски. „Когато се върнахме вкъщи, отново през Кишинев, те направиха същото“, разкри украинският президент.

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Молдова Володимир Зеленски война Украйна
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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