Зеленски разкри: Русия изпрати два пъти дронове край моя самолет в Молдова (ВИДЕО)

Русия е опитала да насочи дронове към неговия президентски самолет два пъти по време на скорошни пътувания през Молдова. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за CBS News.
Zelensky told CBS News that Russia tried to target his presidential plane with drones twice during recent trips through Moldova.— Clash Report (@clashreport) September 15, 2026
“In Moldova, my presidential jet was there, and that’s why they attacked Moldova,” Zelensky said. “When we went back home, again through Chisinau,… pic.twitter.com/slARK0JKyQ
"В Молдова моят президентски самолет беше там и точно затова атакуваха именно в молдовското въздушно пространство“, заяви Зеленски. „Когато се върнахме вкъщи, отново през Кишинев, те направиха същото“, разкри украинският президент.
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