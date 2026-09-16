Заради отстраняването си от изборите в Русия: Партия "Яблоко" сезира Конституционния съд

Партията „Яблоко“ подаде жалба до Конституционния съд на Русия във връзка с оттеглянето на формацията от участие в изборите за Държавната дума. „Яблоко“, която е известна с позицията си против войната в Украйна, оспорва конституционността на редица разпоредби от законите „За основните гаранции на избирателните права“ и „За избора на депутати в Държавната дума“ в смисъла, който им е придаден от установената практика по прилагане на законите.

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На 10 август Върховният съд на Русия отмени регистрацията на федералния списък с кандидати на „Яблоко“. На 17 август Апелативната колегия на Върховния съд остави това решение без промяна. На 3 септември на партията беше отказано предаването на надзорна жалба за разглеждане от Президиума на Върховния съд.

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Основанията за отмяната на листата се базираха на заключенията на съда за нарушения на законодателството за интелектуалната собственост при провеждането на предизборната агитация, предполагаемото използване на средства извън избирателния фонд и получаването на дарения от лица, получавали финансиране от чуждестранни източници.

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В жалбата си до Конституционния съд „Яблоко“ посочва седем взаимосвързани елемента от установената практика по прилагане на закона, които партията счита за неконституционни:

Всеки информационен материал на уебсайта на партия, участваща в изборите, може да бъде признат за агитационен, независимо от целта на създаването му.

Архивни материали, публикувани много преди началото на предизборната кампания, могат да бъдат признати за предизборна агитация в текущите избори.

Незначителното използване на обект на интелектуална собственост може да послужи като основание за премахване от списъка, независимо от неговия обем и значение за информационния материал.

При разглеждане на изборни спорове може да не се взема предвид дали обектът е защитен с авторско право, дали има изключително право и дали се допуска свободното му използване.

Нормите на закона възлагат на политическите партии отговорност за действията на граждани, които агитират самостоятелно и в свой интерес.

За да се стигне до заключение за използване на средства извън избирателния фонд, се оказва достатъчно да има предположения за стойността на дадена дейност, без да е доказано фактическото изразходване на пари.

Получаването от руски гражданин или организация на средства от чуждестранен източник в миналото се признава за основание да се счете дарението им към партията за неправомерно и последващо отстраняване на листата.

Според „Яблоко“ такава практика превръща отмяната на регистрацията на списък с кандидати от изключителна мярка за отговорност за доказано съществено нарушение в инструмент за недобросъвестна политическа конкуренция. От партията посочват, че утвърденият подход създава възможност за отстраняване от изборите на фактически всеки списък с кандидати или отделен кандидат — заради действия на трети лица, архивни публикации, предположения за изразходване на средства и обстоятелства, които партията не е могла да контролира.

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От „Яблоко“ считат, че този смисъл, придаден от съдебната практика, противоречи на конституционните принципи на политическото многообразие и многопартийността, свободата на словото и дейността на обществените сдружения, равенството пред закона и съда, правната сигурност и пропорционалността на ограниченията на избирателните права. Партията моли Конституционния съд да признае оспорваните разпоредби на избирателното законодателство за несъответстващи на Конституцията в смисъла, който им е придаден от практиката по прилагане на закона, и да постанови, че решенията по делото за отмяна на федералния списък на „Яблоко“ подлежат на преразглеждане.

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