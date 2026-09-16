Мисля, че имам силни бодигардове, но ще видим

Думите от заглавието са на украинския президент Володимир Зеленски. Той ги изрече в интервю за CBS News. "Добре съм, ако Украйна е добре", подчерта той.
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Q: Are you going to be okay and is Ukraine going to be okay?— Clash Report (@clashreport) September 15, 2026
Zelensky: Ukraine will be okay.
Q: And you?
Zelensky: I think I have strong bodyguards, but we will see. pic.twitter.com/azEINtO6JB
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