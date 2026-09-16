Спорт:

Мисля, че имам силни бодигардове, но ще видим

16 септември 2026, 7:29 часа 937 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Володимир Зеленський
Мисля, че имам силни бодигардове, но ще видим

Думите от заглавието са на украинския президент Володимир Зеленски. Той ги изрече в интервю за CBS News. "Добре съм, ако Украйна е добре", подчерта той.

Защо иначе говори за бодигардовете си - НАУЧЕТЕ: Зеленски разкри: Русия изпрати два пъти дронове край моя самолет в Молдова (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
цитати Володимир Зеленски Зеленски
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Цитати
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес