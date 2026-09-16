"Лагерът, който е с Русия, се подготвя за нещо много по-мащабно от това да навлезе в Източна Украйна": Анализ на Руслан Трад

„Със сигурност ще си има война. Коментирали сме и преди, вероятно ще продължаваме да коментираме, защото аз не виждам как ще спре скоро, от която и да е страна. И да, все пак западната помощ си казва думата, въпреки че украинците успяха да развият доста своя военно-промишлен комплекс. Меко казано, са на първите линии по производство на дронове. Технологиите се развиват абсолютно нагоре“. Това коментира в предаването „Лице в лице“ по bTV журналистът Руслан Трад.

„И Русия, макар да успява в момента до някаква степен да навакса поне в технологиите за безпилотните апарати, все пак изпитва сериозни трудности на бойното поле“, посочи той. „Дори през последните дни украинците започнаха една контраофанзива именно в Донбас. Това притеснява руските сили. Да не забравяме, че този разговор, се развива на фона на войната в Иран, където пак Русия, заедно с Китай, имат много важна роля за оцеляването на иранския режим. И всъщност там Съединените щати също имат какво да кажат“, смята Трад. „Разговорите, които слушаме, никога не трябва да ги оставяме изолирани просто като едно събитие. Те са много повече от това“, отбеляза анализаторът.

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„Чудя се колко да депресираме аудиторията. Войната започна през 2014 година, т.е. в периода от 2014 до края на 2021 година, когато започнаха първите, да кажем, реактивирания на фронтовата линия в Украйна, като цяло нямаше някакво широко участие на западните сили, Щатите и някои големи европейски икономики, все още работеха с Руската федерация. Но войната си продължаваше. Да, беше в един замразен конфликт, но всъщност никога не е била замразена война. Напротив, беше изключително активна, с размяна на удари между двете страни. И в крайна сметка така навлязохме във февруари 2022-ра. Тогава се случи какво? Не само атака върху Украйна. Тогава имаше реактивиране на китайската политика спрямо Запада“, посочи Руслан Трад.

„Тоест вече онова, което Си Дзинпин наложи като нова политика на Китай след 2013 година, когато дойде де факто начело на целия Китай, тъй като той е първият лидер след Мао Дзедун, който укрепва по този начин властта. Той промени като цяло парадигмата на Китай в глобален план. И тогава започнаха съвместните действия заедно с Иран, Северна Корея и Руската федерация. Тоест тази война, която виждаме в Украйна, и с всичките жертви, които има там, и проблемите за европейската сигурност, със сигурност не е единичен конфликт. Той е свързан и с близкоизточните конфликти, не само в Иран“, коментира журналистът. „И също така и в Африка, където имаме много сериозно преплитане на интереси, дори на едни и същи държави, които участват и в Близкия изток, и в Украйна“, каза Трад.

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„И неслучайно наскоро за Деня на военното разузнаване на Украйна Кирило Буданов, който ръководеше основните операции на това звено, неслучайно сподели поредица от много интересни изображения, които доказваха всички така наречени данни, че украинското военно разузнаване има доста по-широк глобален поглед, отколкото в рамките само на Украйна. Тоест имаше африкански операции, имаше дори арктически операции, които са документирани. Това означава, че конфликтът, който започна през 2014 година, той се разви постепенно“, отбеляза анализаторът.

„Имаше през 2017 година опит на Китай да привлече Саудитска Арабия тогава на своя страна - за да продава Саудитска Арабия петрол с юани. Тогава не успяха, тъй като Тръмп убеди Рияд да не го прави, но атаката започна много отдавна, преди 2022-ра, и няма да свърши нито тази година, нито следващата“, посочи той.

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По думите му през 2014 агресорът е бил Руската федерация. “Това е нещо, с което те се гордеят, не е наша презумпция. Напротив, даже смятат, че са закъснели, че трябва да се намесят още през 2004 година. Когато помним, че имаше други трусове в Украйна и Оранжевата революция, тогава започнаха тези така наречени цветни революции, които Русия заяви, че Западът подкрепи. Макар че, да бъдем честни, тези събития не са от интерес на Запада. Германия още плаче, че е загубила достъпа до газ“, посочи Трад.

„„Алтернатива за Германия“ обещава на всеки едва ли не апартамент, как ще получи, ако дойде на власт, с руските пари, които ще дадат, че потекат по нефтопровода“, коментира още той. „От 2014 до 2022 имахме сериозно време така да погледнем трезво на ситуацията и всъщност да видим, че Руската федерация, да кажем лагерът, който е с Руската федерация, се подготвя за нещо много по-глобално и мащабно от това да навлезе в Източна Украйна.

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По думите му става въпрос за директен удар по финансовата система, която още е доминирана от западните валути и западните икономики – глобалната система, която в момента не е в интерес най-вече на Китай. „Споменавам Китай и Иран толкова често, тъй като са с различни роли в този „глобален театър“. Това е термин, който НАТО вече възприема като описване на всичко, което коментираме в момента. Тоест едно или друго събитие не трябва да се разглежда като единично събитие, както се правеше досега, а по-скоро като свързан военен театър“, коментира Руслан Трад.

„Ако свържем събитията в Близкия изток и Украйна, и Украйна и Близкия изток, двете посоки са дълбоко свързани като конфликти. Какво се случи на 7 октомври 2023-та и атаката върху Израел? Това не беше просто терористична атака. Беше абсолютно планирана инвазия и видяхме резултата. След това последваха и други събития. Падането на режима на Башар Асад, който режим беше основен за Иран и за оста, която тук коментираме в момента, това падане се случи и с помощта на Украйна“, посочи анализаторът.

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„Тоест сирийските бунтовници получиха тогава помощ от украинското военно разузнаване, включително с достъп до технологии и дронове. Украинското разузнаване се намеси в Судан, където Руската федерация добива злато. Това злато всъщност се прекарваше през Каспийския район и Иран, за да се подкрепя санкционната икономика на руската федерация. Всяка държава има своята роля“, обясни още журналистът.

„Иран много показателно в момента иска „Геран-4“ и „Геран-5“. Това са най-новите видове дронове, които най-вероятно са участвали при атаката и върху този влак, за който споменахте в предишния разговор, който най-вероятно е трябвало да бъде прицелен — влакът с Борис Джонсън, с други западни официални лица. Тези дронове са много специфични. Те са реактивни дронове, много по-добри от досегашните руски. Те бяха дадени като технология от Иран. В момента Иран иска да върне тази технология в Иран, за да продължи атаката срещу западните интереси. По този начин конфликтите още веднъж се припокриват“, посочи още той.

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