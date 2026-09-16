Официално: Зеленски отстрани от длъжност досегашния главен прокурор на Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски подписа указ за освобождаване на Руслан Кравченко от поста главен прокурор. Това се посочва в Указ № 932/2026, публикуван на президентския уебсайт. „Освободете Руслан Андреевич Кравченко от поста главен прокурор“, се казва в него.

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По-рано днес Върховната рада подкрепи оставката. Преди гласуването Кравченко се обърна към Върховната рада, заявявайки, че „днес зависи единствено от украинския парламент дали законът и справедливостта най-накрая ще царуват в страната ни“.

Уволнението на Кравченко

На 7 септември Руслан Кравченко подаде оставка като главен прокурор. Това се случи на фона на съобщения на агенцията за борба с корупцията, че е разкрила престъпна организация, свързана с измамнически кол центрове. Впоследствие Кравченко обяви, че е заминал в чужбина „на командировка“. Зеленски го освободи от поста му главен прокурор на Украйна.

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На 14 септември Кравченко обяви, че е подписал да бъде разследван директора на НАБУ Семьон Кривонос. Главната прокуратура отрече съобщенията. Те заявиха, че никой по съответното наказателно дело не е бил уведомен по установения ред. Зеленски заяви, че Кравченко има само една възможност: уволнение от длъжност и призова Върховната рада незабавно да подкрепи оставката на главния прокурор.

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