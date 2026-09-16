Здравен скандал в Испания: Поставиха фиктивни диагнози на пациенти в болници

Пореден скандал в здравеопазването в Испания. Лекари от болница в Мадрид твърдят, че състоянието на пациенти е било умишлено определяно като по-леко, за да се манипулират списъците с чакащи, предаде БНР.Според изтекли в испанските медии вътрешни документи, двама ръководители на отделения в мадридската държавна болница ”Рамон и Кахал“ са понижили степента на спешност на 57 пациенти, предвидени за операция, с цел изкуствено подобряване на показателите, свързани със списъците на чакащите. Още: НЗОК: Няма фалшиви хоспитализации, може болните да са избягали

Приоритетни статуси

Според специалисти от отделението по ортопедия и травматология, въпросните операции са били класифицирани като случаи с ”приоритетен” статут, което е изисквало извършването им в рамките на 90 дни. Статутът им обаче е бил променен на “нормален“ без съгласието на лекуващите лекари, което потенциално е удължило времето за чакане до 180 дни.

Четирима засегнати лекари са посочили в свои доклади, че промените в компютърната система са били извършени без личен преглед на пациентите и без знанието на ортопедите, които първоначално са определили тежестта на случаите. По данни на медиците промените са се случили в периода между 28 февруари и 14 март 2025 година.

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