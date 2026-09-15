"Тези средства трябва да бъдат върнати": САЩ размразяват блокирани беларуски активи

САЩ призоваха банките да размразят средствата, принадлежащи на Беларус „ Тези средства трябва да бъдат размразени и върнати. Обърнахме се към банката с молба да размрази тези средства. В момента разработваме механизъм за това как да се направи това“, заяви специалният пратеник на Тръмп за Беларус Джон Коул по време на среща с Лукашенко в Минск.

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Преди това Лукашенко заяви, че „43–44 млн. долара от нашите средства са заседнали в „Ситибанк“ – компанията, която сътрудничеше с нас, е изплатила парите“. „Заседнали са в богатата Америка. Моля ви, върнете ни тези пари. Правителството ми докладва писмено. Върнете парите! Това е позор за САЩ. После ще се договаряме с вас за по-сериозни въпроси“, — каза той.

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На предходния ден Коул се срещна с министъра на външните работи на Литва и обсъди с него освобождаването на беларуските политически затворници. Лукашенко не скри, че по време на днешното посещение именно тази тема ще бъде основната. „Подвеждам ви към основната тема… Нашите бегълци раздухват темата на Запад и, усещам, са ви убедили, че ние освобождаваме някого тук, но, като продължаваме репресиите, на тяхно място задържаме два пъти повече хора. Искам публично да ви кажа, че това е абсолютна лъжа. При нас няма такава цел – вместо освободените хора да изпращаме нови хора в колониите“, каза беларуският президент.

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На 19 март 2026 г., след преговорите между Лукашенко и Коул, последният помилва 250 политически затворници. След това САЩ отмениха санкциите срещу „Беларускалия“, Беларуската калиева компания, „Белинвестбанк“, Банката за развитие и Министерството на финансите на Беларус.

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