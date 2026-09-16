Заплаха от Иран и хути: САЩ с предупреждение за пътуванията до Саудитска Арабия

Посолството на САЩ в Саудитска Арабия предупреди американските граждани да избягват пътувания до Саудитска Арабия заради рисковете, идващи от Иран и йеменските бунтовници хути. В изявление на посолството се казва, че има риск от "ирански дронове и ракети, застрашаващи американските интереси". "Не пътувайте към границата с Йемен заради терористична опасност", призова американското дипломатическо представителство.

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По-рано беше съобщено, че противовъздушната отбрана на Саудитска Арабия е прехванала и унищожила дрон на йеменските бунтовници хути, преди да навлезе в забраненото въздушно пространство на град Мека.

Говорителят на коалицията Турки ал Малки заяви, че това е вторият опит на хусите да атакуват свещения за мюсюлманите град. Първият такъв случай беше през юли 2017 г., когато, според коалицията, бе изстреляна балистична ракета.

Коалицията каза още, че сигурността на двете свещени джамии - в Мека и Медина, са червена линия за нея и че тя ще предприеме необходимите действия срещу хусите.