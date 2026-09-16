Ако бие Залцбург: Левски избива трансферите на Майкон и Сангаре!

"Парите в спорта" е спортна рубрика на Actualno.com, в която обръщаме внимание на финансовата страна в света на спорта.

Левски ще има сериозен финансов стимул освен чисто спортния залог в предстоящия си сблъсък със Залцбург в основната фаза на Лига Европа. При победа "сините" ще получат 450 000 евро от УЕФА – сума, която е достатъчна, за да покрие трансферите на двама от основните футболисти, привлечени на "Герена" през последните години - Майкон и Мустафа Сангаре.

450 000 евро за една победа

УЕФА плаща по 450 000 евро за всяка победа в основната фаза на Лига Европа през сезон 2026/27. При равенство бонусът е 150 000 евро. Така успех над Залцбург ще донесе на Левски пари, които сами по себе си представляват сериозна трансферна сума за мащабите на клуба. Нещо повече: премията за победа в Лига Европа е по-голяма от платената сума по трансферите на звезди като Майкон и Сангаре.

Майкон и Сангаре струват общо 425 000 евро

През лятото на 2024 година Левски плати 250 000 евро на Нова Игуасу за Майкон. Бразилецът постепенно се превърна във важна част от състава и към момента е сред футболистите с ключова роля в отбора. Малко след това "сините" инвестираха още 175 000 евро за Мустафа Сангаре, който пристигна от португалския Варзим. Сумата беше потвърдена от португалското издание Record.

При победа над Залцбург Левски ще спечели 25 000 евро повече, отколкото е дал за трансферите на двамата футболисти. Това показва колко сериозен е финансовият ефект от участието в Лига Европа. Само един успех на терена може да компенсира инвестицията, която клубът е направил за двама играчи в последните години.

Разбира се, 450 000 евро няма автоматично да означават чиста печалба за Левски, тъй като клубът има разходи около европейското си участие. Но от гледна точка на трансферния пазар сравнението е показателно: една победа в Лига Европа носи повече пари, отколкото "сините" са платили за Майкон и Сангаре взети заедно.

Автор: Стефан Йорданов

Още от "Парите в спорта": Рекордната 2026 г.: Топ 5 най-скъпи трансфери това лято