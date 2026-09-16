Войната в Украйна:

Официално ограничение да зареждаш бензин в родния град на Путин - Санкт Петербург

16 септември 2026, 7:01 часа 492 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Официално ограничение да зареждаш бензин в родния град на Путин - Санкт Петербург

"Петролните компании предложиха да се установи единен лимит на всички бензиностанции - 30 литра на едно зареждане. Това е временна мярка, до 1 октомври. QR кодовете и купоните за (горива) за обществото са премахнати – те са ненужни неудобства. Системата "четно-нечетно" (т.е. в даден ден гориво да зареждат автомобили само с четни номера, а на следващия - само с нечетни) е в резерв, но засега ще се опитаме да се справим без нея". Това заяви губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко в официалния си канал в Телеграм. Думите му показват очевидното - областта и родният град на руския диктатор Владимир Путин Санкт Петербург страдат от дефицит на бензин - ОЩЕ: 6 пъти по-скъп: Бензинът в родния град на Путин е кът, руски губернатор го призна (ВИДЕО)

Конкретно Дрозденко казва, че недостигът е на бензин А-95 - А-92 и дизел имало. И уточнява: "(...) медицински превозни средства, пожарни коли, училищни автобуси и превозни средства за спешна помощ със специални сигнали ще получават приоритет при зареждане с гориво".

Губернаторът на Ленинградска област предупреждава: "Отделен въпрос е затварянето на частни и малки бензиностанции - около 20% са преустановили дейността си поради невъзможност да закупят необходимите количества (горива) на борсата. Това оказва засилен натиск върху другите бензиностанции".

Той обаче "се надъхва": "Ситуацията остава трудна, но ще се справим. Основното е да се избегне паника, тъй като това е, което подхранва рязкото увеличение на търсенето".

А защо ситуацията е трудна? Защото украинските далекобойни дронове съсипаха рафинерията КИНЕФ, която е основният доставчик на бензин за Ленинградска област.

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Путин Русия Санкт Петербург война Украйна руски бензин
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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