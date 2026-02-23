Сун Дзъ срещу Китай: Професор със съвети след кибершпионажа в Гърция

Неотдавнашният инцидент с шпионаж с полковник от гръцките военновъздушни сили, който е предал класифицирани военни данни на Китай, би трябвало да е тревога. Това посочва в свой анализ за гръцкото издание Kathimerini Манос Караянис, професор по международни отношения в Университета на Македония и лектор по международна сигурност в Кингс Колидж Лондон. Ето защо според него укрепването на оперативната устойчивост и адаптивност на държавните служби е критична предпоставка за справяне с кибершпионажа в Гърция.

В своя анализ той говори за нови протоколи за сигурност, задължително обучение на персонала и механизми за докладване на подозрителни движения, без много колебание. ОЩЕ: Шпионски скандал в Гърция: Китай е вербувал гръцки офицер, за да знае какво прави НАТО

Организиран отговор, но не климат срещу Китай

Той обаче не говори за култивиране на климат на всеобщо подозрение към Китай. Според него това би било изключително вредно за гръцките национални интереси, предвид нарастващото влияние на Пекин в многополярната международна система.

"Няма място за емоционални реакции по подобни въпроси, но липсата на организиран отговор може да се възприеме като слабост", смята още той.

"Поради редица причини Китай се очертава като един от най-важните конкуренти на Запада. Пекин е развил обширна екосистема от индустриален и военен шпионаж, включително държавни агенции, изследователски институции и корпоративни мрежи", посочва още професорът.

Стратегия срещу кибершпионажа: Как да се ползват съветите на Сун Дзъ срещу Китай

Професор Караянис изтъква, че методичният процес на идентифициране, анализиране и приоритизиране на рисковете, базиран на обективни данни, е неразделна част от една последователна стратегия за противодействие на кибершпионажа.

"По-задълбоченото разбиране на методите, използвани от противниците, обаче трябва да включва културен анализ, така че те да могат да бъдат интерпретирани въз основа на собствената им ценност и исторически контекст. Преди двадесет и пет века древният китайски военен стратег Сун Дзъ е посветил отделна глава на темата за шпионажа в известния си наръчник „Изкуството на войната“. Съветите на легендарния стратег за това как ефективно да се използват шпиони остават изключително актуални", смята още той. ОЩЕ: Иран следи базите на НАТО: Гърция и Кипър разкриха шпионска мрежа