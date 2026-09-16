Локо София - ЦСКА: Кога и къде да гледаме столичното дерби в Първа лига

Локомотив София и ЦСКА се изправят един срещу друг в отложеното столично дерби от шестия кръг на Първа лига. Двубоят идва в натоварен момент за "армейците", които продължават битката си на върха в класирането, докато Локомотив ще търси важни точки пред собствена публика, за да отлепи от дъното на таблицата.

Локо София - ЦСКА: Дата, начален час и ТВ

Столичното дерби ще се проведе на 16 септември, сряда, като началният час е 19:00 часа. Домакин на срещата ще бъде стадион "Локомотив" в столичния квартал "Надежда". Първоначално двата отбора трябваше да се срещнат по-рано през сезона, но двубоят бе отложен. Сега ЦСКА ще има възможност да изиграе още един мач от шампионата, а при победа ще се доближи на само две точки от лидера Левски.

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По коя телевизия ще дават мача

Срещата между Локомотив София и ЦСКА ще бъде излъчена пряко по DIEMA SPORT. За привържениците на ЦСКА домакините са отпуснали 1300 билета за гостуващия сектор, като пропуските за "армейските" фенове са на цена от 20 евро. Повече информация за двубоя на ЦСКА ще откриете и в спортната секция на Actualno.com, както и в Sportlive.bg.

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