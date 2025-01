Ръководителят на ГУР (Главното разузнавателно управление на Украйна) генерал Кирило Буданов даде лаконичен коментар на твърдения, че на засекретено заседание казал, че ако до лятото няма сериозни преговори за мир с Русия, щели да почнат много сериозни процеси, застрашаващи съществуването на Украйна. Буданов накратко припомни украинския вариант на известната и в България приказка, обобщена така: "Ходи доказвай, че нямаш сестра".

Украинският разузнавач номер едно отговори по следния начин на молба за коментар: "Седят си две бабички на двора и си говорят. Минава съседка и едната веднага я одумва - дъщеря ѝ е к**ва (лека жена). Ама тя има син, казва другата ...".

