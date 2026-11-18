Фактът, че Украйна успя да срине автомобилната част на Кримския мост в самото му сърце - там, където бяха изградени две внушителни арки, поддържащи съоръжението за преминаване на автомобилен и жп. транспорт, предизвика истинско "технологично" творчество. Куп мемета - видео и снимки, заляха социалните мрежи. Те, разбира се, са подигравки с Русия - и то точно когато на руския диктатор Владимир Путин му предстои среща с колегите му Си Дзинпин и Доналд Тръмп в Китай. Тази среща е считана от мнозина за нещо като Ялта 1945 - ново разделяне на света на сфери на влияние - Още: Изглежда, че Зеленски все пак има карти

🦩 Ukrainians are creating AI-generated memes showing how Flamingo missiles gave the Crimean Bridge a makeover The results are epic 🔥 — NEXTA (@nexta_tv) November 17, 2026

So THAT'S what Elon Musk built the Tesla Roadster for! When your GPS tells you to “continue straight” on the Crimean Bridge, but there's a catch. The image is, of course, AI-generated. — NEXTA (@nexta_tv) November 18, 2026

Какво влияние обаче може да има Путинова Русия, след като един от символите на уж силата ѝ беше направен на парчета от Украйна и то без помощта на САЩ, на Starlink? Путин затова и гледа така в долното видео - "разкрасена" компилация от негова стара изява на заседание с видеоконферентна връзка - ОЩЕ: Украйна разруши Кримския мост специално, за да унижи Путин преди срещата му с Тръмп и Си: The ​​Times

И в крайна сметка, оказа се, че "Фламинго" кълве много болезнено - ОЩЕ:

Now we know why the Crimean Bridge fell apart after the first major strikes today! https://t.co/8VB8blZDSf — NEXTA (@nexta_tv) November 18, 2026

WATCH: And here's what the strike on the Crimean Bridge looks like in a 3D reconstruction The reconstruction was created using the Areal Vision autonomous localization system and footage from a camera mounted on a Flamingo missile. — NEXTA (@nexta_tv) November 18, 2026

💥 Visualization of FP-5 "Flamingo" cruise missile strikes during the combined attack on the Kerch Bridge on the night of November 17. Two missiles hit the bridge. One struck the road span arch, collapsing the structure along with the roadway. The second hit the railway section, causing structural damage. To be continued… — Fire Point (@FirePointUA) November 17, 2026

На този фон - първи данни, че в Краснодарския край в ранните часове на днешния ден са атакувани нови две руски рафинерии. Става въпрос за Илската и за Афипската рафинерия. Предвид вчерашния тежък ден за руснаците, за момента губернаторът на Краснодарския край Венямин Кондратиев и Оперативният щаб на региона не са публикували нищо за случващото се - единствено от щаба има съобщение в 19:30 часа на 17 ноември за 51 свалени далекобойни украински дрона през вчерашния ден - ОЩЕ: Не можем да сложим дори готова арка, Кримският мост няма как вече да се ползва: Z-каналите ронят сълзи и искат отмъщение (ВИДЕО)