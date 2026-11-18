Земетресение с магнитуд 5,7 е било регистрирано в сряда сутринта, в 2:48 часа, в сеизмичната зона Вранча в Румъния. Трусът е бил усетен и в Република Молдова, където жителите почувствахали две последователни разтърсвания. Националният център за управление на кризи съобщи, че е задействал механизма за докладване на Кризисния щаб. Според институцията властите събират информация, за да оценят ситуацията и евентуалните последици от земетресението.

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Към момента няма съобщения за жертви, а отговорните институции са в готовност да реагират при необходимост.

Националният център за управление на кризи призовава гражданите да спазват мерките за безопасност при земетресения - да се укриват под стабилна маса, да стоят далеч от прозорците, да не използват асансьори и да избягват повредени сгради.

Същевременно гражданите се призовават да се информират от официални източници и да се обаждат на телефон 112 само при спешни случаи.

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Трусът е усетен в много градове у нас - Силистра, Варна, Шумен, Добрич, Велико Търново и Монтана.

Земните трусове са били усетени и в град Тараклия, където живеят представители на българското национално малцинство в Република Молдова, съобщи БТА.