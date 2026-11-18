Президентството на Южна Корея свика извънредно заседание на представители на компетентните държавни ведомства за обсъждане на превантивни мерки срещу възможни пропуски в сигурността на езика за програмиране JavaScript, съобщи новинарска агенция Йонхап. В заседанието са участвали представители на армията, Министерството на науката и информационните и комуникационните технологии и агенциите за финансов надзор.

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Обсъдени са били мерки, които да бъдат приложени в публичния и частния сектор, както и във въоръжените сили.

Експерт по киберсигурност заяви, че някои от най-посещаваните уебсайтове в света, включително на платформата за видеоконферентна връзка Zoom, на банковия гигант HSBC, както и на телевизия CNN, са били компрометирани с помощта на зловреден JavaScript в опит за кражба на криптовалута и заразяване на iPhone устройства.

Зловредният скрипт също така се е опитвал да краде данните на банкови карти при въвеждането им от потребителите и да използва софтуерни уязвимости, за да атакува устройствата с операционна система на Apple.