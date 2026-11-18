Властите в Бахрейн обявиха, че опасността е отминала, след като около час по-рано министерството на вътрешните работи на арабската страна предупреди жителите за „потенциална заплаха“ и ги призова да се укрият, предаде Ройтерс. Вътрешното министерство не уточни от какво естество е заплахата. Още: Крачка назад: Кампанията на Саудитска Арабия срещу хутите претърпя неуспех

Предупреждението за опасност

Предупреждение за опасност бе отправено и във вторник, като в столицата Манама отекнаха няколко експлозии. По-късно през деня американски изтребители атакуваха площадка за изстрелване на ракети на остров Кешм. Официален представител на САЩ заяви за Ройтерс, че ударите са били в отговор на ирански атаки срещу американски военни обекти в региона, предаде БТА.

КГИР във вторник пое отговорност за атаката с дронове срещу радарна система на американската армия в базата „Шейх Иса“ в Бахрейн.

На 15 ноември иранското елитно формирование заяви, че е атакувало с шест дрона малката американска хеликоптерна въздушна база „Ар Рифа“ в Бахрейн.

Два дни по-рано КГИР също заяви, че е унищожил американска радарна система за ранно предупреждение в Бахрейн. Централно командване на въоръжените сили на САЩ обаче отхвърли това твърдение.

Ескалацията на военното напрежение настъпва въпреки преговорите между Иран и САЩ чрез посредници от Оман и Катар. В Бахрейн е базиран Пети американски флот.

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