На 18 ноември (сряда), от 7:30 до 17 часа за частични ремонти на асфалтовата настилка временно ще се ограничи преминаването по активната и аварийната лента в участъка от 134-и до 138-и км на магистрала "Тракия" в платното за София в област Пловдив. Трафикът ще се осъществява в изпреварващата лента, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

ОЩВ: Пуснаха за движение платното на магистрала "Тракия" в посока София

От АПИ съветват шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - traffic.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.