Милиардерът Джефри Епстийн, осъден педофил, е бил убит, не се е самоубил. Такова заключение направи пред BBC Newsnight съдебният патолог професор Майкъл Фрийман. Той обаче изрично каза, че не е разглеждал лично улики и вади заключението си на база публична информация.

Според Фрийман, който е прегледал публично оповестените материали от службата на съдебния лекар в Ню Йорк, Епстийн е бил удушен, най-вероятно с хват отзад. Фрийман е бил експерт-свидетел на главните прокурори на САЩ по случаи на смърт по време на полицейски арест, включително случая с Джордж Флойд в Минесота. Той е и член на Факултета по съдебна и правна медицина в Кралския колеж на лекарите във Великобритания и редактор на неговото списание, Journal of Forensic and Legal Medicine.

Фрийман прекарал няколко месеца в преглед на непубликувани досега доклади от аутопсии, предоставени на него и на CBS News от Марк Епстийн, братът на покойния финансист-педофил. Марк Епстийн винаги е твърдял, че брат му е бил убит.

Още: Конгресмени в САЩ искат публикуване на още документи, свързани с Епстийн

Фрийман заяви, че според него има признаци на нападение над Епстийн, включително дълбок кръвоизлив в лявото му рамо и наранявания, съответстващи на удар в лицето. Фрийман също така твърди, че по тялото на финансиста са открити следи от нокти, които "съответстват на удушаване, особено отзад, и опит на жертвата да махне примката от врата си. Нараняванията и начинът, по който е открито тялото, не съвпадат. Това оставя само едно обяснение - а именно, че смъртта е била в резултат на убийство".

На въпрос кой би могъл да убие Епстийн, ако интерпретацията му на доказателствата е правилна, Фрийман отговори, че "няма представа". "Мога да кажа със сигурност - тук има мистерия. Кой го е направил? Как точно са го направили? Какво всъщност се е случило? И всички останали обстоятелства - например, защо камерите са били изключени? Да, всичко е мистерия. Но дали е било самоубийство, не е мистерия", заключи експертът.

Офисът на главния съдебен лекар в Ню Йорк, който извърши аутопсията на 11 август 2019 г., отказа искане за интервю и не отговори директно на въпросите на CBS News относно констатациите на Фрийман. "Нашият офис поддържа заключението си", каза говорител на съдебния лекар.

Епстийн нашумя заради множеството си връзки с видни политици и обществени фигури в САЩ и Западния свят като цяло - включително Доналд Тръмп, принц Андрю и Бил Клинтън. А когато Министерството на правосъдието на САЩ публикува множество документи, свързани с разследването на финансиста Джефри Епстийн, се оказа, че публикуваните материали споменават името на Владимир Путин 1055 пъти, а думата "Русия" - 5876 пъти. Значителна част от тези препратки не са свързани с директни контакти, а с препращане на новинарски материали, аналитични статии и заглавия, отнасящи се до Русия, до Епстийн или от негово име. Епстийн беше намерен мъртъв в затворническа килия в Ню Йорк на 10 август 2019 г. Той очакваше съдебен процес по обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация. Съдебният лекар, извършил аутопсията, заключи, че нараняванията на финансиста са съвместими със самоубийство и не съобщи за признаци на защитни рани.

Още: Версията за самоубийство издиша: Нови данни за смъртта на Джефри Епстийн

Източник: BBC