Дроновете, задвижвани от изкуствен интелект, които Германия закупува за няколко милиарда евро, могат да нарушат международното право, тъй като продължават бойните си мисии дори при загуба на връзка с операторите или навигационните сателити. За това алармира доклад на изследователската служба на Бундестага, с който се е запознал вестник Süddeutsche Zeitung и който все още не е публикуван.

В доклада се предупреждава, че операторите могат да не са в състояние да спрат дроновете при промяна в ситуацията и това може да доведе до множество цивилни жертви.

Тази година германското Министерство на отбраната започна мащабни поръчки на автономни дронове за първи път, напомня Bild. Договори бяха възложени на отбранителните компании Helsing, Stark и Rheinmetall. Някои от дроновете са предназначени за германската бригада, разположена в Литва. Освен това Бундесверът планира да сформира отделен полк за дронове.

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Германското министерство на отбраната все още не е коментирало подробно констатациите на експертите, като подчертава, че агенцията се придържа към човекоцентричен подход при използването на изкуствен интелект. На международно ниво обаче все още няма конкретни задължителни правила за използването на напълно автономни оръжия.

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